Vive Latino 2022：音乐节上的 Gepe 和智利摇滚的奢华

在 Vive Latin o 与会者对 Autodromo Hermanos Rodri guez 充满热情之后，音乐始于塞尔维亚 Blos som 等艺术家还有 O Kill s。

下午 3 点 35 分左右，在印度舞台上，智利歌手 Gepe 开始了演出，并邀请了一些特别的嘉宾让他的歌迷感到惊讶。

Gepe 参加 2022 年 Vive Latino。这位智利歌手邀请亚历克斯·费雷拉、丹妮拉·斯帕拉和埃斯特曼等歌手作为印度舞台的嘉宾，参加一场充满奢华、舞蹈和激情的表演（照片：Gustavo Azem /Infobae México）

Gepe 参加 2022 年 Vive Latino。这位智利歌手邀请亚历克斯·费雷拉、丹妮拉·斯帕拉和埃斯特曼等歌手作为印度舞台的嘉宾，参加一场充满奢华、舞蹈和激情的表演（照片：Gustavo Azem /Infobae México）

阿根廷选手丹妮拉·斯帕拉登台演奏蒂米德斯，后来埃斯特曼和亚历克斯·费雷拉参加了音乐会。应该指出的是，Gepe在演出期间的芭蕾舞表演非常出色。

Gepe 参加 2022 年 Vive Latino。这位智利歌手邀请亚历克斯·费雷拉、丹妮拉·斯帕拉和埃斯特曼等歌手作为印度舞台的嘉宾，参加一场充满奢华、舞蹈和激情的表演（照片：Gustavo Azem /Infobae México）

这位歌手的全名是丹尼尔·亚历杭德罗·里维罗斯·塞普尔韦达，他于1981年9月28日出生在智利圣地亚哥。

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