AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
星期六 19 三月 2022
奇諾

Vive Latino 2022：音乐节上的 Gepe 和智利摇滚的奢华

埃斯特曼、丹妮拉·斯帕拉和亚历克斯·费雷拉是这位歌手兼词曲作者演出中的一些国际嘉宾

Newsroom Infobae

19 三月 2022

Vive Latin o 与会者对 Autodromo Hermanos Rodri guez 充满热情之后，音乐始于塞尔维亚 Blos som 等艺术家还有 O Kill s。

下午 3 点 35 分左右，在印度舞台上，智利歌手 Gepe 开始了演出，并邀请了一些特别的嘉宾让他的歌迷感到惊讶。

Gepe 在 2022 年 vive latino
Gepe 参加 2022 年 Vive Latino。这位智利歌手邀请亚历克斯·费雷拉、丹妮拉·斯帕拉和埃斯特曼等歌手作为印度舞台的嘉宾，参加一场充满奢华、舞蹈和激情的表演（照片：Gustavo Azem /Infobae México）

Gepe 在 2022 年 vive latino
Gepe 参加 2022 年 Vive Latino。这位智利歌手邀请亚历克斯·费雷拉、丹妮拉·斯帕拉和埃斯特曼等歌手作为印度舞台的嘉宾，参加一场充满奢华、舞蹈和激情的表演（照片：Gustavo Azem /Infobae México）

阿根廷选手丹妮拉·斯帕拉登台演奏蒂米德斯，后来埃斯特曼和亚历克斯·费雷拉参加了音乐会。应该指出的是，Gepe在演出期间的芭蕾舞表演非常出色。

Gepe 在 2022 年 vive latino
Gepe 参加 2022 年 Vive Latino。这位智利歌手邀请亚历克斯·费雷拉、丹妮拉·斯帕拉和埃斯特曼等歌手作为印度舞台的嘉宾，参加一场充满奢华、舞蹈和激情的表演（照片：Gustavo Azem /Infobae México）

这位歌手的全名是丹尼尔·亚历杭德罗·里维罗斯·塞普尔韦达，他于1981年9月28日出生在智利圣地亚哥。

继续阅读：

Vive Latino 2022：在遭到性虐待指控后，“Tío Rober” 节目可能会被取消
2022 年 Vive Latino：疫情过后 Son Rompe Pera 的文化和节日生存
Vive Latino的历史：22年的音乐节中有超过一千支乐队