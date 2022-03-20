视频：“真相不必在任何地方寻找”，曼努埃拉·戈麦斯本来会暗示她的前任

3月14日，曼努埃拉·戈麦斯（ManuelaGómez）的前合伙人胡安·埃斯特万·伊瓦拉（Juan Esteban Ibarra）证实，他与曼努埃拉·戈麦斯（ManuelaGómez）的关系将结束，因此他决定出去通过他的 “InstaStories” 与追随者交谈，因为他认为这是他私人生活的一部分。

“几周前我和曼努埃拉分手了，所以这是我们之间的决定，因为错误，我认为这是私事。现在对我来说就是这样，我感谢所有向我展示爱意的人，” 伊巴拉在她的 Instagram 故事中说。

但是，在内容生成器最近的一份出版物中，他发表了一些言论，据称暗示了他的前合伙人。

这位女商人通过她@@ 的 Instagram 帐户说：“你不必在任何地方寻找真相，只不过是你有信心，问上帝是否想意识到上帝会向你展示道路，而我一个人找到了真相。”

根据曼努埃拉·戈麦斯（ManuelaGómez）的说法，最近几天她接到一些电话，警告她背后发生的一些事情，与她联系的人向她提供的证据证实了这一点。

这位有影响力的人总结说：“为折磨我生命的事情而痛苦真的不值得，多亏了那个电话，我睁开了眼睛，对生活采取了另一种截然不同的态度，要快乐，继续为自己的生命而战，仅此而已。”

以下是 Manuela Gómez 的全部内容 ：

曼努埃拉·戈麦斯（Manuela Gómez）的声明很快在不同的娱乐门户网站上风靡一时，例如 “Gismes Hoy Col”，观看次数超过17,000次，点赞次数接近400个。一些评论指出，内容生成者对她的前合伙人感到非常兴奋。

“不要发表前夫妻的评论，这就是为什么删除和告诉新人对康复和不良能量有害的原因”，“超级那是态度，为什么要受苦才能让别人享受。👏 感谢上帝，在我减轻体重之前”，“别担心，生活中表现良好的女王过得很好如此镇定祝福会来临”，“据说她总是很镇定，但她很不安” 等。

上周一，3月14日，有影响力的人Paisa在她的Instagram故事中提出了这个话题，向她的追随者们讲述了她离开哥伦比亚的想法，同时对公司的运营表示了安宁。

“我非常认真地考虑过要离开这个国家。无论如何，我接受这份工作，我们继续销售，我将再次看看我如何管理生活中的所有事情。显然，说我明天要离开这个国家并不容易，因为如果由我决定我什至不会在这里，我什至不会回家，但是嘿，我必须看看如何解决小狗的问题，我必须考虑如何再次容纳公司，我必须管理很多事情才能做到离开。”

继续阅读：