委内瑞拉在突尼斯独立66周年之际迎接突尼斯

加拉加斯，3月20日委内瑞拉政府在突尼斯脱离法国独立66周年之际迎接突尼斯。 “在兄弟的突尼斯人民独立66周年之际，我们向他们致以兄弟般的问候。委内瑞拉高度赞扬反对法国殖民统治的斗争，” 加勒比海国家外交部在其Twitter帐户上说。 突尼斯于1956年3月20日脱离法国获得独立。 2月8日，大赦国际（AI）谴责突尼斯共和国总统凯斯·赛义德（Kais Said）对突尼斯司法独立的 “攻击”，此前他宣布即将发布解散最高司法委员会（CSM）的法令，他指责该委员会腐败和政治宗派主义。 这项措施 “对突尼斯获得公平审判的权利构成了严重威胁。国际特赦组织中东和北非区域主任赫巴·莫拉耶夫说，如果总统发布解散或暂停该机构的法令，这听起来像是对该国司法独立的死刑判决。 莫拉耶夫认为，自2021年7月25日颁布紧急状态以来，赛义德已经取消了该国几乎所有的机构控制措施，而CSM仍然是司法公正的最后堡垒，呼吁纠正这一措施。 自赛义德于2021年7月25日宣布进入紧急状态（包括时任总理希希姆·梅奇奇（Hichem Mechichi）的停职和无限期暂停议会以来，他已经冻结了几乎整个2014年的宪法，并掌握了全部权力，以 “重拾社会和平”。 这一举措被大多数政党描述为 “政变”，而另一些政党则认为这是对2011年革命的 “纠正”。首席 sc/cfa