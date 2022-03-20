A woman follows along with the reading of the Book of Ester to celebrate the Jewish holiday of Purim in the Brooklyn borough of New York City, New York, U.S., February 25, 2021. REUTERS/Stephanie Keith

封闭的夜晚开始慢慢退缩。胆小的黎明的第一眼顺从地入侵了大圣殿的大厅。但是，清晨还没有克服黑暗和空荡荡的街道的友好沉默。在那一刻（还不是白天）的孤独中，人们几乎无法察觉到从石阶上爬到祭坛上的阴影的移动。牧师以谦虚而自豪的步伐爬上台阶，朝着第一项任务迈进。匿名是完全的。这不会像其他仪式那样成为一种仪式。只有他作为领导者才能达到执行任务所需的高度。他的见证人将是夜晚，沉默和他自己的灵魂。这项任务的连衣裙很特别，独一无二。经过短暂的祈祷，它深深地激发了灵感，终于做到了。他必须开始清扫灰烬。那些关于夜间燃烧的大火已经死了。

Terumat Hadeshen 的仪式 “从灰烬中崛起” 是牧师执行的第一件事（利未记 6:1-3）。要打开这一天，必须先关闭夜晚。点燃新的火需要照顾好前一天晚上燃烧的东西。我们是每天早晨的继承人，也是过去的废墟。骨灰必须举起并放在特殊的地方。昨天剩下的东西就像突破的黎明一样神圣。

骨灰仪式的一个细节是牧师必须穿一些特别的衣服。文字称覆盖它的地幔为 “Midó Bad”。这个名字很奇怪，因为这件衣服传统上被称为 “Ketonet”。但是 “Midó” 这个词带有秘密。希伯来语中的 “Midó” 也意味着 “他的度量”（类似于西班牙语中的单词），所以像 “拉什” 这样的 exegetes 我解释说，地幔应该有牧师的确切 “尺寸”。

领袖西装的尺寸必须准确。这套西装应该适合他。它在外面显示的内容必须与内部发生的事情是真实的。测量值不是竞技场的测量值。但是他的灵魂，他的性格，他的个性和想法。它们是衡量其能力、一致性和透明度的尺度。领导者一定是而且看起来。他的西装说明了他所代表的东西。它显示的内容必须与对实际情况的测量值相对应。从一天开始的第一个小时起，他的行动就必须体现他对在这里所做的事情、他被纵火的行为以及他对明天点燃大火的承诺所负责任的措施。

我们刚刚结束了普im节派对，这是一场盛装和面具的派对。在普im节，我们读了圣经中的一段名为 “Meguilat Esther” 的文字，即 “以斯帖记”。但是这本书的名字也有一个秘密。除了 “书” 之外，“Megillah” 的意思是：“发现”，“以斯帖” 这个名字的意思是：“隐藏”。这本书呼吁发现神秘学。隐藏在面具后面的东西。识别外面显示的内容是否代表真正的内部。如果有的话，西装有尺寸。

有时候领导者的西装太大了。他所表达的想法与他过着的生活无关。他似乎所穿的意识形态并不是他真正相信的。例如，今天在乌克兰正在经历的戏剧。直到昨天，泽伦斯基总统还是电视喜剧演员。但是，他穿上了国家领导人的衣服，赤手空拳扫灰并不感到羞耻，也没人能说他的领导给了他任何笑声。真实、真实、真实、勇敢。这不是我们习惯的事情。也许这就是为什么他是当下的英雄。领导者通常不会照顾人民生活的灰烬，也不会默默地醒来解决晚上留下的火灾。最引人注目的是，戴着口罩他们最终看起来只是悲伤的电视喜剧演员。

在Pirke Avot 2：5中，我们被教导说，我们不应该仅仅要求领导者的真诚：“在那个没有人的地方，你必须是那个人。”我们必须在那面镜子里面对我们的楼梯和祭坛。把我们叫醒到阳光下，照顾昨天的骨灰。所以，检查一下我们的服装。衡量我们的感受有多少就是我们所说的，有多少我们认为的就是我们所做的。摘下我们的面具，最后穿上我们是谁的服装。

亲爱的朋友们。朋友们。

每天清晨，在非常独特的黎明寂静中，有几套服装在等着我们。父母的服装，兄弟姐妹的服装，夫妻的服装，孩子的服装。继续者的西装和行动者的西装。一个是关于战士的，也是关于和平缔造者的。关于阿根廷人的那个。关于人类的那个。

这套衣服在等着我们，领导人的斗篷。如果我们对自己是真诚的，那只有我们才能衡量标准。 每一个黎明都在等待着我们所有人中最艰难，最出色的公司的领导。那就是成为我们自己生活的领导者。

Ale Avruj 是 Amijai 社区的拉比，也是 Masorti 运动拉丁美洲拉比大会副主席

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