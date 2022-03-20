封闭的夜晚开始慢慢退缩。胆小的黎明的第一眼顺从地入侵了大圣殿的大厅。但是，清晨还没有克服黑暗和空荡荡的街道的友好沉默。在那一刻（还不是白天）的孤独中，人们几乎无法察觉到从石阶上爬到祭坛上的阴影的移动。牧师以谦虚而自豪的步伐爬上台阶，朝着第一项任务迈进。匿名是完全的。这不会像其他仪式那样成为一种仪式。只有他作为领导者才能达到执行任务所需的高度。他的见证人将是夜晚，沉默和他自己的灵魂。这项任务的连衣裙很特别，独一无二。经过短暂的祈祷，它深深地激发了灵感，终于做到了。他必须开始清扫灰烬。那些关于夜间燃烧的大火已经死了。
Terumat Hadeshen 的仪式 “从灰烬中崛起” 是牧师执行的第一件事（利未记 6:1-3）。要打开这一天，必须先关闭夜晚。点燃新的火需要照顾好前一天晚上燃烧的东西。我们是每天早晨的继承人，也是过去的废墟。骨灰必须举起并放在特殊的地方。昨天剩下的东西就像突破的黎明一样神圣。
骨灰仪式的一个细节是牧师必须穿一些特别的衣服。文字称覆盖它的地幔为 “Midó Bad”。这个名字很奇怪，因为这件衣服传统上被称为 “Ketonet”。但是 “Midó” 这个词带有秘密。希伯来语中的 “Midó” 也意味着 “他的度量”（类似于西班牙语中的单词），所以像 “拉什” 这样的 exegetes 我解释说，地幔应该有牧师的确切 “尺寸”。
领袖西装的尺寸必须准确。这套西装应该适合他。它在外面显示的内容必须与内部发生的事情是真实的。测量值不是竞技场的测量值。但是他的灵魂，他的性格，他的个性和想法。它们是衡量其能力、一致性和透明度的尺度。领导者一定是而且看起来。他的西装说明了他所代表的东西。它显示的内容必须与对实际情况的测量值相对应。从一天开始的第一个小时起，他的行动就必须体现他对在这里所做的事情、他被纵火的行为以及他对明天点燃大火的承诺所负责任的措施。
我们刚刚结束了普im节派对，这是一场盛装和面具的派对。在普im节，我们读了圣经中的一段名为 “Meguilat Esther” 的文字，即 “以斯帖记”。但是这本书的名字也有一个秘密。除了 “书” 之外，“Megillah” 的意思是：“发现”，“以斯帖” 这个名字的意思是：“隐藏”。这本书呼吁发现神秘学。隐藏在面具后面的东西。识别外面显示的内容是否代表真正的内部。如果有的话，西装有尺寸。
有时候领导者的西装太大了。他所表达的想法与他过着的生活无关。他似乎所穿的意识形态并不是他真正相信的。例如，今天在乌克兰正在经历的戏剧。直到昨天，泽伦斯基总统还是电视喜剧演员。但是，他穿上了国家领导人的衣服，赤手空拳扫灰并不感到羞耻，也没人能说他的领导给了他任何笑声。真实、真实、真实、勇敢。这不是我们习惯的事情。也许这就是为什么他是当下的英雄。领导者通常不会照顾人民生活的灰烬，也不会默默地醒来解决晚上留下的火灾。最引人注目的是，戴着口罩他们最终看起来只是悲伤的电视喜剧演员。
在Pirke Avot 2：5中，我们被教导说，我们不应该仅仅要求领导者的真诚：“在那个没有人的地方，你必须是那个人。”我们必须在那面镜子里面对我们的楼梯和祭坛。把我们叫醒到阳光下，照顾昨天的骨灰。所以，检查一下我们的服装。衡量我们的感受有多少就是我们所说的，有多少我们认为的就是我们所做的。摘下我们的面具，最后穿上我们是谁的服装。
亲爱的朋友们。朋友们。
每天清晨，在非常独特的黎明寂静中，有几套服装在等着我们。父母的服装，兄弟姐妹的服装，夫妻的服装，孩子的服装。继续者的西装和行动者的西装。一个是关于战士的，也是关于和平缔造者的。关于阿根廷人的那个。关于人类的那个。
这套衣服在等着我们，领导人的斗篷。如果我们对自己是真诚的，那只有我们才能衡量标准。每一个黎明都在等待着我们所有人中最艰难，最出色的公司的领导。那就是成为我们自己生活的领导者。
Ale Avruj 是 Amijai 社区的拉比，也是 Masorti 运动拉丁美洲拉比大会副主席
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