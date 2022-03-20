秘鲁安第斯山脉山体滑坡死亡人数上升至八人

利马，3月20日救援人员上周二在秘鲁北部帕塔兹省的一个城镇被山体滑坡摧毁的房屋废墟中发现了一名3岁男孩和一名32岁男子的尸体，使事故中的死亡总人数增加。 秘鲁国防部长何塞·加维迪亚报道：“我深感遗憾地报告，我们已经在雷塔马斯镇找到了一名3岁以下儿童的尸体，该镇几天前发生了山坡滑坡。” 这位部长在他的Twitter帐户上补充说，救援队还找到了 “在雷塔马斯失踪的最后一个人”。这位部长说：“这是32岁的塞萨尔·拉拉（César Lara），这意味着已找到8名失踪人员试图减轻亲属的痛苦。” 加维迪亚表示，当局将继续 “向受这场悲剧影响的家庭提供一切支持”。 上周二，山坡的倒塌影响了位于拉利伯塔德地区利马以北约900公里处的采矿小镇雷塔马斯的数十所房屋。 自周三以来，加维迪亚部长报告说，由于事故，有八人失踪，但在最初的几天里，救援队只能找到四具尸体，直到本周末他们找到了其他尸体。 加维迪亚还指出，有七所房屋完全被泥土和石头掩埋，纠正了最初报告的 60 至 80 所房屋被摧毁的报道。 此外，为了避免再次发生山体滑坡的危险，大约70人被疏散，而救援工作则由该地区的专业消防队、国家警察、秘鲁军队和矿工接管。 上周三，总统佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）访问了事故现场，他与受影响的人进行了交谈，飞越了该地区并报告了紧急工作。 总统宣布，雷塔马斯将被宣布为紧急区，不久之后在部长会议的一次会议上确认了这一点，而社区成员呼吁在卫生和教育方面提供更多资源，并表示该地区的几个地区缺乏安全饮用水，基本卫生设施。 在这方面，住房、建设和卫生部表示，该镇距离沿海城市特鲁希略（Trujillo）有7个多小时的路程，由专家和技术人员组成的小组负责评估损坏情况，并协调对受害者的照顾。