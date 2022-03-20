布宜诺斯艾利斯实习生在PRO中燃烧：在选举前的版本中，有五名州长候选人被介绍

随着 2023 年的临近，PRO 将布宜诺斯艾利斯省省长的候选人成倍增加。奇怪的是，迭戈·桑蒂利（Diego Santilli）在一个似乎是庇隆主义专有财产的地区的选举胜利并没有使他成为该党接替阿克塞尔·基奇洛夫的无可争议的候选人，但最高参议员商定的策略很明确：让所有人出去参观领土，所选的领土将是明年在领导层和民意调查中最好安装的领土。

这与毛里西奥·马克里、奥拉西奥·罗德里格斯·拉雷塔和帕特里夏·布尔里希等领导人的立场相同。无论如何，没有人想象自己会有不止一名候选人挺身而出参加 PASO 与 UCR 的竞争，因为获胜的机会可能会减少。也没有设想举行内部政党，以便只有一名申请人进入初选。

政治领导人重复@@ 了这样的论点：“现在不是候选人的时候；人们会惩罚那些在有太多具体问题的情况下匆忙的人”，尽管那些渴望领导该省的人需要积极主动，与邻国接触并与邻国进行谈判领土首领。从这个意义上讲，Santilli 具有优势。它得到了罗德里格斯·拉雷塔的政治和经济支持。而且，如果在2021年竞选活动中，他走了 30,000多公里，访问了98个城市（这使他能够在他所在的72％的公社中获胜），那么在赢得选举的第二天，他恢复了省级巡回演出，估计到明年8月他将完成他在所有135个城市的存在布宜诺斯艾利斯。

Santilli 所取得的成就是一项壮举。他在上次选举中获胜，与All Front相差 1.3分（39.81％对38.53％），但他取得了自1983年以来从未发生过的成就：他赢得了整个团结的庇隆主义。由santillista团队对选票进行的更详细的分析证实，即使选举参与率减少了10个百分点， Juntos的名单也比2019年选举中赢得的空间超过了4个百分点 。而且，由Santilli领导的工资单是在布宜诺斯艾利斯135个城市中的109个市镇中征收的，占总数的80％，甚至在两年多前的66个城市中获得了胜利。在那个排中，Juntos 在 44 个庇隆主义或基什内尔主义城市以及 7 个邻里县获胜。

迭戈·桑蒂利和克里斯蒂安·里通多与市长吉列尔莫·黑山一起访问马德普拉塔

即使根据该报告，如果将2019年的选举与2021年的选举进行比较， 布宜诺斯艾利斯省的 “携手变革” 增长了4.21个百分点 。有了这样的结果，为什么桑蒂利不是整个职业选手的州长候选人？实际上可能是这样，但是今天在国家层面上存在分歧：他是罗德里格斯·拉雷塔（RodríguezLarreta）的选民，而不是布尔里希（Bullrich），目前也不是马克里的选民。省级实习生也会产生影响：PRO 的市长们没有一致的意见。有些社区负责人寻求竞选，或者更喜欢一对来竞争政府。甚至有人反对政治武装中的larretista风格，因为它的 “非常porteño的目光” 和丰富的资源。

最近几周，桑蒂利甚至因为成为拉雷塔总统项目国家委员会的协调员而增加了一些阻力。来自布宜诺斯艾利斯的一些人认为，这项任务将占用时间来致力于省区的问题。当然，该结构还包括专业代表集团负责人克里斯蒂安·里通多（Cristian Ritond o），他在24小时前说：“我想并打算管理该省，” 他告诉大陆广播电台。

桑蒂利（Santilli）和里通多（Ritondo）认为自己是朋友，他们正在积极努力让布宜诺斯艾利斯的政府首脑搬到卡萨罗萨达（Casa Rosada），奇怪的是，在罗德里格斯·拉雷塔本人的鼓励下，他们已经在竞争成为PRO州长的候选人。两人甚至开始一起游览该省的一些城市。月初他们在扎拉特，上周六他们访问了马德普拉塔和阿亚库乔。计划是每两周重复一次这些联合入侵。

在节奏主义中，他们说他们不想改变统治桑蒂利的公平竞争，但他们警告说，前布宜诺斯艾利斯副酋长遇到了困难，因为他 “登顶” 了省，而PRO代表的负责人在省内获得了更多的支持。作为玛丽亚·欧金妮娅·维达尔的传统盟友，里通多继承了许多与前州长结盟的领导人。他的亲戚强调，有大量市长、议员和议员签署了他推动的一封信，他们在信中批评预扣税的增加，要求基奇洛夫停止担任国家政府的 “代表”。

帕特里夏·布尔里希与州长候选人哈维尔·伊瓜塞尔一起创立了她的布宜诺斯艾利斯小组 La Provincial

有5名国会议员、2名省级参议员、8名布宜诺斯艾利斯众议员、5名市长和100名议员。Ritondo部门认为表明其内部实力的签署人包括坎比莫斯前教育部长亚历杭德罗·菲诺基亚罗；维达主义者亚历克斯·坎贝尔和沃尔特·拉纳罗，以及曼努埃尔·帕萨利亚（圣尼古拉斯）、塞巴斯蒂安等社区负责人阿贝拉（坎帕纳）、马丁·耶萨（Pinamar）、利桑德罗·马茨金（品客上校）和豪尔赫·埃切弗里（狼队）。

帕特里夏·布尔里希也没有静止不动。它希望通过在决定性的布宜诺斯艾利斯省的存在来支持其总统项目。这就是为什么自今年年初以来，他开始在布宜诺斯艾利斯的不同城市巡回演出，加强了他的右手杰拉尔多·米尔曼（Gerardo Milman）作为该地区政治船东的任务，上周二他在皮拉尔（Pilar）成立了La Polincial集团，该小组旨在扩大为民间组织提供空间，他领导帕特里夏·巴斯克斯（Patricia Vasquez），他是一位在安全部与布尔里希合作的律师，也是阿根廷马尔维纳斯群岛党中支持者的参考。

该小组出席的活动包括国家代表沃尔多·沃夫，蒂格雷·塞贡多·塞纳达斯的议员，省参议员胡安·巴勃罗·艾伦，布宜诺斯艾利斯副手弗洛伦西亚·雷塔莫索（米尔曼的妻子），教师工会会员法昆多·兰乔尼，前国家副主席尼古拉斯·马索特和舞蹈演员马克西米利亚诺·瓜拉，尽管布尔里希坐在他旁边并非巧合，萨米恩托上尉市长哈维尔·伊瓜塞尔：他将成为州长候选人。

坎比莫斯（Cambiemos）的前能源部长也代表bullrichism出现，是布宜诺斯艾利斯PRO（布宜诺斯艾利斯PRO）新领导层的成员，该组织于3月13日更新了权力，这要归功于所有内部部门的广泛协议。它的总统仍然是布宜诺斯艾利斯现任政府部长豪尔赫·马克里，在布宜诺斯艾利斯参议员兼特雷斯·德·费布雷罗市长迭戈·瓦伦苏埃拉的妻子丹妮拉·赖希的支持下，他也是发声者（例如桑蒂利和里通多）。

市长内斯托·格林代蒂和胡利奥·加罗是盟友，有自己的计划

为了方便单位名单，放弃了副总统职位的是拉努斯市长内斯托· 格林代蒂（Néstor Grindetti），他是另一位加入PRO州长候选人阵容的重要领导人。尽管他说 “现在不是谈论候选人的时候”，但这位社区负责人宣布他不会寻求连任，并将开始表明他的新挑战：下周，他将前往巴尔卡斯和特雷斯·阿罗约斯，作为他访问巴尔卡斯和特雷斯阿罗约斯计划的一部分。省内每月一次。

格林代蒂与拉普拉塔市长胡利奥· 加罗（Julio Garro）结盟，后者将在2023年寻求连任，他们共同决定将两年前在拉努斯出现的哈塞莫斯集团转变为一个省级政党，该党旨在作为包含非基什内尔主义庇隆主义者加入 “团结一致” 的平台改变。发射将在两周后在罗伯士市举行。

一位发起人@@ 说：“我们估计，今天我们距离赢得该省的选举还差5到6个百分点，这就是为什么我们要纳入庇隆主义选民，而不是黄色（对于PRO），而是与我们沟通的人。”这支政治军队的另一个思想家是迭戈·克拉维茨（Diego Kravetz），他是拉努斯的参谋长，也是该市市长的未来候选人。

格林德蒂和加罗与同事迭戈·瓦伦苏埃拉（Diego Valenzuela）一起行动，也渴望竞争该省，他们同意与罗德里格斯·拉雷塔的省级建设保持距离：他们认为继任基奇洛夫的亲候选人必须是市长或至少是为了更好地了解布宜诺斯艾利斯的问题。这是一种不同意 Santilli 身材的优雅方式。他们还批评了这样一个事实，即larretismo使该省的政治在回应市长的领导人中寻求盟友。有趣的是：这三位社区负责人是 Grupo Dorrego 的一员，该集团支持豪尔赫·马克里在 2021 年担任该省全国代表候选人，然后转身支持桑蒂利。

豪尔赫·马克里和霍拉西奥·罗德里格斯·拉雷塔

尽管许多人已经将他视为在纽约市接替罗德里格斯·拉雷塔的专业候选人，但豪尔赫·马克里不排除竞选州长候选人的可能性。根据其主要合作者的说法，“该省是它的自然之地”，“在布宜诺斯艾利斯内陆的城市中，它继续得到许多支持”。即便如此，他们还是说，现任布宜诺斯艾利斯官员对他在布宜诺斯艾利斯内阁中的职位感到满意，现在预料他的步骤还为时过早：罗德里格斯·拉雷塔（RodríguezLarreta）向他提供了政府部长的关键职位，以说服他不要与桑蒂利竞争在2021年，也是对他表弟毛里西奥的一种姿态。

PRO 州长候选人的这种舞蹈可以提前定义：仍然有强烈的说法是，基什内尔主义将试图在 2023 年展开布宜诺斯艾利斯大选，将他们与总统选举之日分开，从而避免在国家一级可能失败的拖累。在持续的谣言中，马丁·因索拉尔德似乎为州长而战，克里斯蒂娜·基什内尔（Cristina Kirchner）在基奇洛夫（Kicillof）的陪同下，成为该地区国家参议员的候选人名单。

有传言说布宜诺斯艾利斯省将在 4月提前举行选举，尽管此举不会那么简单：要举行选举，您只需要州长颁布法令，但要能够从PASO展开选举，例如，需要省级法律。布宜诺斯艾利斯议会中与反对派的政治平衡是均衡的。

另一个巨大的未知数是谁将成为 UCR 的州长候选人。马丁·卢斯托（MartínLousteau）的行业《进化》（Evolution）正在提拔拉普拉塔人兼经济学家马丁·泰塔兹（MartínTetaz）担任这一职有些人看着省激进主义负责人马克西米利安·阿巴德。直到2023年还有很长的路要走，在布宜诺斯艾利斯省，全国有40％的选民投票，PRO决定在州长候选人过多的情况下等待它。

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