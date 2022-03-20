Telegram 删除了博尔索纳罗发布的 “假新闻” 后返回巴西

巴西利亚, 20 3月巴西最高法院的一名法官周日宣布Telegram在该国的暂停服务无效, 该平台撤回了总统贾尔·博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）发布的虚假信息以及其他 “司法裁决”. 解除封锁电报的决定是由亚历山大·德·莫赖斯法官做出的，他上周五因其 “一再违反” 法院命令而下令暂停该应用程序在该国的运营。 除其他外，还要求撤回Bolsonaro散布的虚假信息，要求该公司解释其 “打击虚假信息” 的计划并在巴西任命法定代表人，这是该公司尚未遵守的，根据国家法律，这是一项要求在该国经营。 在本周日发布的决定中，De Moraes解释说，Telegram已 “已经遵守” 了这些决定和其他决定，从而取消了他本人上周五下令的暂停服务。 最矛盾的观点之一是Telegram拒绝从其内容中删除博尔索纳罗发布的虚假信息，这引起了人们对明年10月选举中将使用的电子投票箱的透明度的怀疑。 二十年前，巴西采用了电子投票系统，从未成为欺诈投诉的对象，但2018年以同样的投票箱当选的博尔索纳罗在没有任何证据的情况下辩称它们是 “可操纵的” 并鼓励作弊。 打算在10月竞选连任的博尔索纳罗认为最高法官下令的封锁 “不可接受”，并裁定政府将对该决定提出上诉，尽管在Telegram决定遵守法律法规并与最高法院合作之后，该决定现在也无效。正义。 由于民意调查显示，在过去两年中，他的受欢迎程度急剧下降，这位极右翼领导人提高了对选举制度的批评的基调。 根据民意调查，十月份的最爱显然是前总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦，他是现任总统的伟大政治对手，他打算投票接近45％，而博尔索纳罗将获得30％的投票。