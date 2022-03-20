2022 年 3 月 20 日星期日（格林威治标准时间 20.00）

乌克兰战争 =================== 局势-国际起草-由于停火谈判进程缺乏切实进展，俄罗斯在乌克兰的攻势已进入第二十五天，该国北部和东南部的战斗仍在继续。(已发送) （照片）（视频） 围攻-敖德萨（乌克兰）-年轻的加琳娜·巴拉巴诺娃（Galyna Balabanova）在乌克兰东南部的马里乌波尔度过了俄罗斯围困的最后三周，她的邻居们靠雨水和街头煮鸽子幸存下来。作者：艾萨克 ·J· 马丁（特使）（CHRONICLE）（已发送） （照片） 美国-华盛顿-美国总统拜登正在准备下周的欧洲之行，在那里他将与北约盟国会面，以协调俄罗斯入侵乌克兰的共同战略。 宠物-华沙-绝大多数乌克兰家庭都是通过拉狗的皮带或拿着猫的背带抵达波兰的，这导致波兰邻居捐赠饲料、玩具、皮带和宠物安全带，而非政府组织则试图营救被困在邻国动物园中的动物。作者：Imane Rachidi（编年史）（已发送） （照片）（视频） ______________ 冠状病毒秘鲁-利马-秘鲁不会将共患大流行作为历史上的又一集进行研究，因为根据乐施会编辑的最新研究，这一事件正在产生多种后果，例如不平等和社会差距的扩大，似乎很难弥合。作者：宝拉·巴亚特。(已发送) （照片）（视频） 海地危机-太子港-海地总理阿里尔·亨利执政了八个月，但未能就任命将举行选举的机构成员达成共识。(已发送) 沙特阿美业绩-利雅得-被认为是全球最大石油公司的沙特国有阿美公司将其疫情前的净利润翻了一番，并宣布到2030年天然气产量将增长50％。(已发送) 西班牙PROTESTA-马德里-面对高昂的燃料成本和被迫出售产品的低价格，成千上万的农民和牧场主本周日在马德里举行示威，这是对西班牙发生的一系列社会动员的最新抗议活动。(已发送) （照片）（视频） 西班牙摩洛哥-马德里-摩洛哥结束了西班牙面临一年的外交危机，西班牙政府批准了摩洛哥关于前西班牙殖民地西撒哈拉自治的提案，其驻马德里大使返回马德里。(已发送)。 分析 ============= 哥伦比亚选举-波哥大-在关键的总统大选前70天，参议院和下议院的选票总数发生了惨败，选举制度的透明度引起了人们的怀疑。(已发送) 慢性 =========== 墨西哥水-墨西哥城-灌溉系统的缺陷（基本上已经过时）和缺乏技术是墨西哥农业部门的一部分面临的主要问题，该部门被视为滥用水的恶棍。作者：胡安·曼努埃尔·拉米雷斯G.（ENVIADA） （照片） LOLLAPALOOZA FESTIVAL-智利圣地亚哥-Lollapalooza音乐节在智利结束了为期两天的音乐之后，麦莉·赛勒斯（Miley Cyrus）或摇滚乐队 Foo Fighters 等艺术家以及另外一百名音乐家因疫情而没有参加活动两年后接管了两百周年纪念公园塞里洛斯。(已发送) （照片）（视频） 孟加拉国美国-达卡-自美国对被指控犯有严重侵犯人权行为的精锐警察部队实施制裁以来，孟加拉国本周日服役了 100 天，这段时期恰逢所谓的 “枪击” 或涉嫌犯罪分子的法外死亡暂停。作者：Azad Majumder（已发送） （在 phototeca.com 上存档资源：代码：8013160198 等） 采访 ============== GERARDO ARREOLA-墨西哥城-墨西哥作家杰拉尔多·阿雷奥拉（Gerardo Arreola）是《古巴，辩论中的未来》一书的作者，在接受埃菲采访时说，缺乏解决经济问题的决定和加剧的镇压并不是解决岛上危机的最佳方法。作者：古斯塔沃·博尔赫斯（SENT） （照片） amg/ie 国际 Efe