沙特石油公司阿美2021年净利润超过疫情前的水平

能源巨头沙特阿美周日宣布，在也门叛军进一步袭击其设施数小时后，其2021年净利润比2020年增长124％，超过疫情前的水平。

阿美集团的一份声明显示，阿美2021年净利润为4124亿沙特里亚尔（合1,100亿美元），而2020年为1838亿沙特里亚尔（490亿美元）。

沙特阿美公布业绩是在俄罗斯入侵乌克兰后油价飙升的背景下进行的。

也门胡塞叛军对这家位于沙特阿拉伯南部的能源巨头的设施发动了新的袭击，沙特阿拉伯是世界主要的原油出口国，也是领导军事联盟以支持也门对抗伊朗支持的叛乱分子的力量的国家。

根据该联盟的说法，沙特防空部队摧毁了一枚弹道导弹和九架无人机，但那些装有诱杀装置的无人机击中了目标，包括南部的阿美石油配送站和西部的一家公司的天然气液化厂。

-“非凡的一年”-

联盟称，这些袭击造成了 “设施和房屋的物质损失”。胡塞人声称对包括阿美基础设施在内的 “重要和重要” 机构的袭击负责。

2019年，对该国东部地区两家公司设施的几次空袭使沙特的原油产量暂时减半。

由沙特阿拉伯领导的六个阿拉伯石油君主制组成的海湾合作委员会提议从3月29日开始在利雅得举行会谈，试图解决也门的冲突。

但是叛军警告说，他们不会进入 “敌人” 领土，尽管他们保证不反对开始谈判。

全球领先的石油出口国阿美宣布2019年净利润为882亿美元，此前covid-19疫情打击了全球经济，尤其是石油和航空业。

该公司首席执行官阿明·纳赛尔（Amin Nasser）对这些业绩表示欢迎：“尽管疫情带来的挑战和艰难的全球环境，但就财务、运营业绩、计划、成就和即将到来的投资而言，阿美2021年是非同寻常的一年。”

他补充说：“这些强劲的业绩表明了我们的预算纪律，我们在面对不断变化的市场条件下的灵活性以及对长期增长战略的关注。”

纳赛尔强调，“由于各种宏观经济和地缘政治因素，前景仍然不确定”，并回顾说：“能源安全对全球数十亿人至关重要。”

沙特阿拉伯寻求其依赖石油的经济多元化，沙特的主权财富基金公共投资基金（PIF）在国内和全球各个领域进行投资。

2月，沙特阿美将4％的股份 “转让” 给了太平洋投资基金，价值800亿美元，该行动旨在 “支持国民经济的重组”。

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