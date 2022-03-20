圣马科斯：购买考试的申请人会怎样？校长回应

圣马科斯国立市长大学（UNMSM）的校长杰里·拉蒙（Jeri Ramón）在取消2022-II的录取程序后解释说在@@ 购买泄漏的考试时作弊的申请人会怎样。

在这方面，拉蒙指出，预防犯罪检察官办公室已经在进行相应的调查，以查明罪犯。他告诉秘鲁电视台：“如果发现学生购买了考试，这些学生将永远存在缺陷，永远无法进入大学。”

同样，校长表示，这些不良做法在美国院长中已经实施了多年，但是 现在是时候宣称自己的形象了。

“你必须勇敢地做出这个决定。我知道会有很多问题，但是不能继续侵犯圣马科斯的形象。我想明确指出，如果以前发生过这种情况，就不会再发生这种情况。这是前几年的结果。我们已经创造了成绩的分数和比喻的记录，如今，圣马科斯比以往任何时候都更必须出现腐败，” 他补充说。

为了避免由于进一步的泄漏而不得不取消另一个录取程序，拉蒙宣布重组中央招生办公室，以优化考试准备，申请和评分方面的安全措施。

应该注意的是，上周有报道称入学考试 “涉嫌泄漏”。此外，今天有人报告了新的泄漏事件，甚至在电视频道上展示了证据。

“这应该是没有参加入学考试过程的第三方。他出来谴责证据已经泄露并在频道上展示了证据。我们得知道是谁给他发了证据我认为，由于该过程的透明度和安全性，最正确和最合乎道德的做法是取消考试，” 他向安第斯机构解释说。

联苏特派团校长要求回顾，进入圣马科斯的竞争非常艰难，而且要获得空缺。对于医学院来说，每个年轻人必须面对另外75人。

“如果有些学生在没有家庭支持的情况下努力学习，他们来自最偏远的村庄，那么有钱并且可以购买考试的人拿走空缺，让它没有机会学习是不公平的。这就是为什么我认为取消完整的录取程序（包括3月12日、13日、19日和20日）很方便，直到新的节目，” 他说。

关于考试权的付款，杰里·拉蒙（Jeri Ramón）强调，“申请人的报酬（作为入学考试的权利）是有保证的”。也就是说，那些在即将宣布的日期重新参加考试的人将不必为此支付额外费用。关于进行新测试的日子，没有提供进一步的信息，他只是专注于表明新测试将确保不会再次发生泄漏。

“我们要求父母的理解。我们不允许那些没有致力于学习的学生参加购买考试。圣马科斯是竞争对手，圣马科斯无法承受在我们心爱的母校内接待交易员的费用，” 他说。

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