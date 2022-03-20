下加利福尼亚州圣费利佩记录了 4.0 级地震

当地时间今天 1:19（世界标准时间 7:19），一场4.0级、深度为10公里的地震提醒了圣费利佩市的居民。



根据初步信息，该运动的震中位于下加利福尼亚州该人口以东70公里处。

鉴于最近发生的事件，下加利福尼亚州的这种大地运动对人类受害者的影响和物质损失仍未确定。



面对重大地震活动，国家防灾中心（Cenapred）建议不要陷入谣言或虚假新闻，而只能向官方消息来源报告，例如地方和州的民防当局以及联邦政府。



震颤后，请检查房屋是否可能损坏，仅在紧急情况下使用手机，在确保没有煤气泄漏之前，请勿点燃火柴或蜡烛，并记住可能会发生地震的余震，因此保持警惕非常重要。



您还可以在地震发生前采取以下步骤：准备民防计划，参加疏散演习，确定家庭、学校或工作场所的安全区域，以及准备应急背包。在@@



地震期间，请保持冷静并留在安全区域，远离可能掉落的物体；如果您在停车场中，请停放并远离建筑物、树木和杆子；如果您位于海岸，请远离海滩，在高处避难。

（插图：Jovani Perez/Infobae）

墨西哥的地震

墨西哥是位于地质活动频繁的地区，这使其经常面临地震的危险。1985年和2017年的地震就证明了这一点，它们造成了巨大的破坏，但是，尽管它们是国民和外国人记忆中最严重的地震之一，但并不是该国历史上最大的地震之一。

1787年3月28日，墨西哥迄今为止发生的最强烈地震震动了殖民地瓦哈卡州。震级为8.6 级，随后是海啸，海啸超出了海岸6公里。

来自仪器仪表和地震记录中心（Cires）的专家认为，在不久的将来有可能重复类似的情况。这些结论来自2009年的一项研究，该研究试图分析上述事件。当时有人说，墨西哥和中美洲沿海地区可能会发生类似规模的地震。这是因为鉴于该地区位于所谓的格雷罗海滩（Guerrero Beach）中，该地区具有发生地质性质事件的巨大潜力。

但是，地震事件中较小的震级不一定会转化为对建筑物和基础设施的轻微影响。因此，在1985年和2017年，首都墨西哥城的居民不得不面对两次地震造成的破坏，这两次地震已成为他们生活的一部分。

1985 年 9 月 19 日发生在当地时间 7:19（世界标准时间 13:19），震级为 8.2，震中位于格雷罗州。自那次地震以来，许多人认为这样的事情不会再发生。但是恰好在 32 年后，它又发生了。

2017 年，它发生在当地时间 13:14（世界标准时间 18:30），震中位于普埃布拉州和莫雷洛斯州之间的地区。然后，死亡人数达到369人。

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