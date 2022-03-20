山姆·伯恩斯在 Valspar 锦标赛上重新验证了冠军头衔

写作体育，3月20日美国人山姆·伯恩斯周日在威士伯锦标赛上重新确认了冠军头衔，他连续第二年获胜，这次是在棕榈港（美国佛罗里达州）因尼斯布鲁克度假村的季后赛中击败同胞戴维斯·莱利（Davis Riley）。 两位球员均以267杆（低于标准杆17杆）完成了四轮比赛，比世界排名第八的美国同胞贾斯汀·托马斯以及美国和马修·内史密斯少一杆。 在第 18 洞打出的第一个额外洞中，两名高尔夫球手签下了两人，但是在 16 日的第二个洞中，伯恩斯击中了一个很长的小鸟推杆，这给了他冠军。 25 岁的山姆·伯恩斯（Sam Burns）在世界排名第 17 位，已经在 PGA 巡回赛上获得了三个冠军。去年他赢得了前两场比赛：威士伯和桑德森农场锦标赛。今年他此前曾参加过六场锦标赛，在阿诺德·帕尔默（Arnold Palmer）获得第九名，这是最好的成绩，连续三次错过晋级。 戴维斯·莱利（Davis Riley）也是 25 岁，排名第 399 位，曾在 2020 年和美巡赛第二分区 Korn Ferry Tour 中获得过两个职业冠军。在 Valspar，他渴望在第一个赛道上打开自己的往绩。 西班牙人乔恩·拉姆（Jon Rahm）将在没有参加比赛的情况下连续第三十八周继续保持世界排名第一，因为他的两个威胁，美国人科林·森川和挪威的维克多·霍夫兰德（Viktor Hovland）分别获得了第68和第33名。首席

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