俄罗斯入侵乌克兰可能陷入僵局

Miembros del servicio de las tropas prorrusas en uniformes sin insignias conducen un vehículo blindado con la letra "Z" pintada en él en la ciudad de Volnovakha, controlada por los separatistas, durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la región de Donetsk, Ucrania, el 11 de marzo de 2022. REUTERS/ Alejandro Ermochenko

西方官员和军事专家表示，俄罗斯征服乌克兰的企图可能会陷入僵局，因为严重的伤亡和装备损失影响着俄罗斯军队，这些军队没有做好准备，迄今为止未能实现任何最初目标。

一个多星期以来，前线几乎没有移动。根据西方情报机构的估计 ，俄罗斯人每天被杀或受伤的速度高达1,000人 。

乌克兰社交媒体账户上经常播放被烧毁的坦克和被遗弃的车队的视频，以及死亡的俄罗斯士兵、俄罗斯士兵投降、饥饿的俄罗斯士兵从当地农民那里偷鸡的照片，以及越来越多的乌克兰平民破碎尸体的照片在导弹和炮击中丧生。

随着进展的放缓，俄罗斯袭击的凶猛程度只会加剧，俄罗斯用战场上的进展取代了对平民的残酷轰炸。每天生活在被俄罗斯军队包围或部分包围的城市中的乌克兰人正在为战争付出代价，这场战争在凌晨就开始出错。

但是，分析人士和官员说，在实地缺乏实质性进展的情况下，考虑到俄罗斯军队遭受的巨大损失，俄罗斯的军事行动很快就会变得不可持续，部队由于缺乏足够的人力、物资和弹药而无法向前迈进。

他们说，接下来的两周对于确定整场战争的结果可能至关重要。 除非俄罗斯能够迅速改善其补给线、增援部队并增强地面部队士气的下降，否则其目标可能无法实现。

前美国海军陆战队员罗布·李说：“我认为乌克兰军队无法将俄罗斯军队赶出乌克兰，但我认为俄罗斯军队也无法从乌克兰手中夺走更多军队，” 现在是外交政策研究所的高级成员罗布·李说。

战争研究所（ISW）周六进行的评估更进一步。他说：“乌克兰军队已经击败了这场战争的最初战役。”他说，冲突现在已经陷入 “僵局”。

战场上的事件仍可能朝着不同的方向倾斜：例如，如果俄罗斯人设法占领了被围困和绝望的城市马里乌波尔，释放他们的部队以加强对其他地方的攻势。

但是，在本周一篇广泛分享的文章中，一位退休的美国将军和一位欧洲军事学者认为，俄罗斯军队已接近达到军事战略家所说的进攻 “最高点”，这意味着它发动战争的能力将达到极限决定继续。

荷兰智囊团阿尔芬的退休中将本·霍奇斯和朱利安·林德利-法兰西写道：“俄罗斯在乌克兰的征服战争现在正进入关键阶段；这是一场争夺俄罗斯进攻能力和乌克兰防御能力高潮的竞赛。”他们主张美国及其盟国持续努力向乌克兰提供军事物资，希望乌克兰军队能够利用这一 “机会之窗” 在谈判桌上获得让步。

现在在华盛顿的欧洲政策分析中心工作的霍奇斯在接受采访时说：“我认为俄罗斯没有时间、人力或弹药来维持他们现在的所作所为。”他说，评估假设西方继续增加对乌克兰的军事支持，使乌克兰军队能够跟上抵抗的步伐。

与规模较小、武装较少的乌克兰军队相比，俄罗斯军队在数量和装备方面仍然具有压倒性的优势。林德利-法国警告说，如果俄罗斯能够补充劳动力和供应，它仍然可以改变这场斗争。

他说：“认为俄罗斯无法维持这场战争将是一个很大的错误。”通过调整战术和引进增援部队，“现在他们做不到，但他们可以解决这个问题”。

但是，他补充说 ：“除非俄罗斯人能够真正改善自己的比赛并开始在前线轮换 [部队] 编队，否则这支特殊部队将面临问题。”

美国官员拒绝公开预测战争的进程，但表示有明确的迹象表明，俄罗斯人正在努力维持现有的部队，并且正在努力寻找增援部队和解决后勤困难。

俄罗斯在乌克兰基辅对乌克兰发动大规模军事行动后，乌克兰士兵在与俄罗斯军队作战的现场走在一辆受损的车辆旁边。2022年2月26日。路透社/Valentyn Ogirenko

呼吁中国提供军事援助、招募叙利亚人以及谈论从俄罗斯其他地区和格鲁吉亚分离主义领土南奥塞梯调动增援部队的尝试迄今未成功，但尚未提供证据表明正在部署新部队。

一位不愿透露姓名的美国国防部高级官员说：“他们谈论补给和资源的事实告诉你，他们开始担心，” 他在不愿透露姓名的情况下发言讨论敏感问题。

这位官员补充说：“三周后，他们仍然面临同样的后勤和持续问题，这真是太不寻常了，他们正在考虑其他方法来克服乌克兰以外的这种短缺。”

官员和专家说，最初从至少四个方向闯入乌克兰的俄罗斯军队预计将作为解放者接待，还没有准备好进行长期斗争。官员和专家说，相反，俄罗斯人遇到了激烈的抵抗，现在分散在多个战线上，陷入劳动密集型的围困之中，没有先前计划的供应线来维持旷日持久的战争。

李说，目前的战场地图指向了困难的规模。

他说，从战争初期俄罗斯军队的行动方式可以明显看出，他们的主要目标是占领乌克兰第二大城市哈尔科夫，将被占领的顿巴斯地区与乌克兰南部的港口城市敖德萨联合起来，最重要的是，用闪电从北方前进。

三个多星期后，俄罗斯军队尚未实现任何这些目标。

尽管哈尔科夫距离俄罗斯边境只有几英里，但他们还没有设法完全包围东北城市哈尔科夫。乌克兰在尼古拉耶夫门口的激烈抵抗阻止了它占领港口城市敖德萨的努力。他团结俄罗斯吞并的克里米亚领土的努力被马里乌波尔日益血腥的围困所吞没。

俄罗斯人在东部卢甘斯克省和顿涅茨克省取得了进展，俄罗斯在战争前夕承认这两个省为独立共和国，自 2014 年以来，这些省份已被俄罗斯支持的军队部分占领。但是，这些进展没有达到入侵的雄心勃勃的最初目标。

2022年2月26日，俄罗斯入侵乌克兰后，一名俄罗斯军人的尸体位于哈尔科夫郊区路边被摧毁的俄罗斯军车附近。-官员2月表示，乌克兰军队击退了俄罗斯对基辅的袭击，但 “破坏组织” 渗透到首都26，因为乌克兰报告说，在俄罗斯入侵后，有 198 名平民死亡，包括儿童。一位挑衅的乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基发誓，尽管俄罗斯表示已向军事目标发射了巡航导弹，但他的亲西方国家永远不会屈服于克里姆林宫。（Sergey BOBOK /法新社摄）

李说，俄罗斯人包围基辅的希望，更不用说占领基辅了，正在开始消失。俄罗斯军队仍被困在城外约15英里处，尽管美国官员表示，由于预计首都将出现新的势头，俄罗斯正在将后方部队移至前线，但前线并没有移动。

李说，与此同时，俄罗斯人的死亡速度越来越不可持续。他说，尽管俄罗斯仍然拥有大量的人力储备，但它已经投入了大部分准备战斗的部队，而且几乎可以肯定的是，他们在伤亡中首当其冲。

没有确认的伤亡人数，俄罗斯也没有更新战争开始一周后宣布的498人死亡人数。但是，在俄罗斯军队的168个战术营中，有120个已经在地面作战，这代表了派往乌克兰的19万名士兵中的约10万名士兵。美国官员说，这意味着俄罗斯已经投入了其作战准备部队的75％。

李说，西方情报部门的估计表明，可能至少有 7,000 名俄罗斯人丧生，多达 2 万人受伤，假设战斗部队受灾最严重，这可能意味着多达三分之一的主要战斗力量现在已经停止行动。

他说：“这是一个很大的损失，而且不容易被取代。”他说，俄罗斯可能会招募新兵或招募更多的预备役人员，但这将削弱部队的总体能力，“这不符合俄罗斯的利益”。

乌克兰军队也遭受了伤亡，尽管目前尚不清楚有多少人伤亡，因为他们也没有公布任何数字。总部位于伦敦@@ 的皇家联合服务学院的杰克·沃特林说，战争持续的时间越长，其地位也越危险，俄罗斯克服最初错误的机会 就越大。

但是，他指出，尽管有明显迹象表明俄罗斯军队的士气继续下降，但他说，乌克兰军队似乎仍然积极进取。他说，俄罗斯军队继续投降，放弃车辆，在他们控制的地区几乎没有主动行动的迹象，这表明 “这不是一支积极进取的部队”。

随着俄罗斯进攻能力的减弱，平民伤亡增加的风险很高。ISW的评估称，僵局可能会变得 “非常暴力和血腥”，因为俄罗斯军队更有可能依靠轰炸城市来施加压力。

美国官员说，有迹象表明，俄罗斯的精密导弹正在耗尽，这意味着俄罗斯军队还将越来越多地诉诸于不分青红皂白地投掷在平民区的所谓哑弹，以制服它们。

官员和分析人士说，乌克兰不太可能有能力将俄罗斯驱逐出迄今占领的领土。但俄罗斯人目前面临的困难开辟了乌克兰人至少可以停止与他们作战的可能性，从而给俄罗斯施加了接受谈判解决方案的压力。

现在的主要问题已经过去了，从俄罗斯人征服乌克兰需要多长时间到 “乌克兰能否与俄罗斯作战陷入停顿？”，一位不愿透露姓名的西方官员说。“他们现在表现不错。”

沃特林说：“接下来的两周将是决定性的。”他预测，这场战争不会在两周内结束，莫斯科的所有迹象表明，俄罗斯人更有可能翻一番而不是倒下，这使得战争对乌克兰人更具致命性，尽管其进展速度较慢。

“俄罗斯人的赔率非常有利。这是你输掉的战争。他们没有实现目标的原因主要是因为他们自己的无能，缺乏协调，” 他说。

“这真正归结为俄罗斯人是否会共同行动。”

(c) 2022 年，《华盛顿邮报》

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