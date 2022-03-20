俄罗斯为马里乌波尔下了最后通 atum，并威胁当地政府如果不交出乌克兰南部城市，将受到军事法庭的威胁。

Foto del domingo de tropas prorusas en un tanque en las afuera sde Mariupol Mar 20, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

据俄罗斯国家通讯社俄新社报道，俄罗斯国防部要求马里乌波尔地方当局在当地时间周一凌晨5点（美国东部时间周日晚上11点）之前将该市移交给俄罗斯军队。

该新闻社表示，国防部将在当地时间周一上午10点之前开放通往该市的人道主义走廊，并 “希望在5点之前收到基辅对这些建议的书面答复”。

俄新社将其信息归因于俄罗斯联邦国家国防管理中心负责人米哈伊尔·米津采夫上校的评论。

“从上午10点到下午12点-对于所有乌克兰武装部队和外国雇佣军来说，这是暂时停止与乌克兰商定的路线上的战斗。从12点开始，运送食物、药品和基本必需品的人道主义车队将同时通行，” 米津采夫说。

俄新社呼吁市政官员投降，援引米津采夫的话说：“我们呼吁那些对数百名无辜者生命负责的可恶土匪，现在他们自称为这个单一城市马里乌波尔的官方地方当局的代表。”

“现在是你有权举行历史性的选举：要么你和你的人民在一起，要么和土匪在一起，否则等待你的军事法庭只是你应该得到的一件小事，因为对自己的公民以及对公民的卑鄙态度俄新社报道，米津采夫说，你已经安排了可怕的罪行和挑衅。

2022年3月18日，俄罗斯入侵期间遇难者的尸体躺在埋在被围困的南部港口城市马里乌波尔的当地居民的坟墓旁边的地上

据当地消息人士称，在激烈的炮击中，约有40万人被困在马里乌波尔超过两个星期，这导致中央电力、供暖和供水中断。

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基周日称对马里乌波尔的围困是 “一种恐怖行为，将在未来几个世纪内被人们铭记。”

谈判将恢复

在战斗的同时，世界几个国家的首都仍在进行艰苦的工作，以使各方重新坐到谈判桌上来。

正如土耳其外交部长梅夫吕特·恰武索格卢今天所说，寻求摆脱冲突出路的谈判已进展为就摆在桌面上的六个问题中的四个问题中的 “几乎达成协议”。

在报纸《Hürriyet》本周日发表的一次采访中，土耳其外交负责人总结了他上周前往莫斯科和利沃夫（乌克兰西部）的旅行得出的结论，在那里他分别会见了俄罗斯和乌克兰同行谢尔盖·拉夫罗夫和迪米特罗·库莱巴。

这位部长保证，双方代表团之间的会谈已经走了很长一段路，但是和平将需要最高级别的会晤，即俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基之间的会晤。

据《乌克兰真理报》报道，两国代表团将于3月21日星期一恢复在线谈判，以期使立场更接近最具争议性的观点，并使普京和泽伦斯基之间可能的会晤更加接近。

此前，双方曾三次亲自会晤：2月28日、3月3日和3月7日。

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