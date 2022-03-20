大豆副产品的预扣税上升：“政府将农业视为万不得已的国库，” 石油生产商总裁说

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, FEBRERO 16: México, en su enfrentamiento con Estados Unidos, insiste en que reemplazará a este país en sus exportaciones agropecuarias y amenaza con importar soja y también maíz de la Argentina y Brasil. Foto NA: MINAGROzzzz

石油工业商会和谷物出口中心（CIARA-CEC）主席古斯塔沃·伊迪戈拉斯（Gustavo Idígoras）在政府宣布增加对大豆副产品的预扣税后发表了强烈的声明。他在与美国有线电视新闻网电台的对话中说：“总的来说，他们不认为农业是就业、财富和增长的来源，但他们认为农业是万不得已的国库。”

石油行业基准指数还指出，该行业正在分析昨天发布的关于增加保留量的法令。在这方面，伊迪戈拉斯说：“在我看来，该法令存在非法性的缺陷，因为政府自12月31日失去加息权以来，没有授权提高利率。这就是为什么这种上涨没有法律依据的原因。”

这就是为什么CIARA-CEC的负责人不排除该实体向法院陈述以阻止上升为目的的原因。还正在评估可能采取的行动，海关是支付预扣税的来源，以及已颁布增加税收的不同政府部门。

“政府昨天宣布的措施正在惩罚阿根廷的就业和工业化。这位领导人评论说，经济团队正在拼命寻找措施，但没有找到遏制通货膨胀的秘诀，而且走错了路。”他补充说：“提高阿根廷主要出口产品的税收以及我国在这些产品的世界领先地位，从各个角度来看都是为了惩罚自己。在全球需求和国际价格持续的情况下，情况更是如此。”

伊迪戈拉斯还指出，在过去的几天里，他们向国家官员提出了各种建议，以促进其他类型的措施。在这方面，他回顾说，在2月15日至3月15日期间，由于价格上涨本可用于应对当前的通货膨胀问题以及其他问题，出现了一些意想不到的13.3亿美元。

另一方面，出口和石油部门建议政府开放玉米和小麦的出口配额。伊迪戈拉斯说：“尽管他们部分接受了这个想法，但我们提议释放玉米，允许在几天之内进入7亿美元的新鲜玉米，因为出口商预计会支付预扣税。”

阿根廷石油工业商会会长古斯塔沃·伊迪戈拉斯

“外部价格的上涨影响到每个人。在阿根廷等出口国，例如巴西，巴拉圭，乌拉圭等，外部价格的上涨仅意味着每年通货膨胀率增长5％。在阿根廷，我们每月增长5％。显然，农产品价格的上涨并不是我国通货膨胀上升的核心原因，“他补充说。

批评

昨天，在新闻发布会上，农业部长朱利安·多明格斯（JuliánDomínguez）指出，大豆副产品预扣税的增加不应对阿根廷生产商获得的油籽价格产生影响。这位官员评论说：“该生产商已经打折了33％，这是只有石油公司才能获得的利润”，该官员评论说，大豆粉和油的税率为31％，现在将征收33％的税。

关于农业部长的话，古斯塔沃·伊迪戈拉斯说：“这个消息让我非常困扰，因为他本人告诉我，他反对提高增值预扣税，这将影响整个大豆链。多明格斯部长告诉我们，他对提高大豆工业园区的保留量感到非常不舒服。我们都知道这会影响整个大豆链。31％的预扣税是税收权益，而不是福利。如今，向中国政府出口生豆正在受益，而中国政府是这种情况的唯一受益者。”

最后，关于昨天宣布后与农业投资组合持有人的关系以及他是否继续信任他，CIARA-CEC总裁说：“我只相信事实。事实是，事实向我表明，本届政府反对阿根廷的工业就业和出口。因此，我将采取相应的行动。”

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