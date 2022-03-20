赛车接管了经典赛；以 2-1 击败 Independiente

布宜诺斯艾利斯（美联社）-在阿根廷足球联赛杯的区域间经典赛中，赛车俱乐部以 2-1 击败独立队的访客击败了阿韦拉内达，从而击败了最后，拥有阿韦拉内达。

在周六的其他德比比赛中，圣洛伦佐-赫拉坎和科隆联盟均分无分，班菲尔德以 1 比 0 击败拉努斯。

本周日将是River Plate和Boca Juniors之间的超级经典赛的转折，他们将在第七次约会的亮点中出演 “纪念性” 体育场。

恩佐·科佩蒂（Enzo Copetti）在85分钟内的进球定义了 “美洲解放者” 体育场的诉讼，并暂时将比赛中唯一不败的赛车队推向了A区的榜首。

三分钟后，这次访问是通过加布里埃尔·豪什（Gabriel Hauche）进行的，独立队设法在55岁时通过卢卡斯·冈萨雷斯（Lucas González）平分，也有一个进球。

费尔南多·加戈（Fernando Gago）的赛车队上半场表现不错，但在下半场他被东道主所淹没，后者在半场休息时艾伦·索诺拉和 “萨尔蒂塔” ·冈萨雷斯的收入有所提高。

爱德华多·多明格斯的球队能够保持三分，但是一个职位和守门员托马斯· “奇拉” · 戈麦斯的出色表现阻止了他们这样做。

这次访问以他唯一的补品剧本出人意料的胜利而告终（Facundo Mura 为 Copetti 的准确定义提供了极大的帮助）。

“我们表明，在不利的情况下，我们知道如何站起来。我们绝不能为下半场推动我们的竞争对手而功劳。” 赛车在过去五场经典赛中取得第四场胜利之后，“恶魔” 豪切说。

在 “Nuevo Gasómetro” 体育场里，圣洛伦索和飓风提供了一个糟糕的邻里经典。

“旋风” 寻求更多，并且有最大的机会在里卡多·百夫长的脚下，射门几乎没有扩大。

“环球报” 将连败（两胜六平）扩大到与永恒对手的八场正式比赛，但只担心结局。

圣达菲市的经典作品也很感激。

科隆已经九年没有在 “洛佩斯准将” 中击败 Unión 了，他以来访的门将乌拉圭圣地亚哥·梅勒为特色。

在《La Fortaleza》中，班菲尔德在所谓的大布宜诺斯艾利斯 “南方经典” 中将他的 “亲子关系” 扩展到了拉努斯。

后卫卢西亚诺·洛洛的领先进球足以让 “塔拉德罗” 赢得三分并攀升到A区的第五名。这可能会失效，因为在执行前一个角球时球没有正确放置。

由豪尔赫·阿尔米隆（Jorge Almirón）领导的拉努斯正在经历一场结果危机，并分享了B区的最后一个位置。“Granate” 有七场比赛（三平四负），但没有击败他的经典对手。

本周日，除了超级经典之争之外，罗萨里奥和拉普拉塔市的德比犬将分别在中央纽厄尔和体操运动员之间进行比赛。