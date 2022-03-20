由于干扰音乐节的取消，乐团 33、Alzate 和 Francy 将举办团结音乐会





La 33乐团通过其社交网络宣布，在宣布本周末在该城市举行的干扰音乐节推迟之后，将于3月20日（星期日）在伊瓦格（Ibagué）举行免费音乐会。

“我们代表La 33，对Jamming发生的事情深表遗憾，我们团结起来，声援制作，技术团队，我们的国内和国际同事，商人，工匠，当然还有与会者和正在观看的伊瓦格市这次活动。这是经济和文化复兴的重要选择，” 该组织的一位成员在社交网络上的视频广播中说。

Alzate、Zafra Show 和 Francy 将与该小组并肩作战。这是一场名为 “托利马联合前进” 的团结音乐会，得到了托利马政府的支持。免费入场。该活动将在Arkacentro购物中心的停车场举行，将于下午6点开始。

“33人，为了向受影响的各方提供一些救济，并在当地政府的支持下，我们决定在伊瓦格市举办一场免费入场音乐会。我们希望这一决定将得到积极的接受，并希望它将有助于克服这种使我们许多人感到震惊的局面。伊瓦格，我们不会用完派对，” 该组织说。

值得注意的是，Jamming将汇集来自雷鬼，莎莎，摇滚，说唱和雷鬼摇摆乐等流派的大约94位艺术家。此外，几天前，有关可能取消的谣言已经开始，因为海报上证实的黑眼豆豆等乐队取消了参加，洛斯·卡弗雷斯，艾里·金兹，贾·库尔，马尔迪塔·韦辛达德和维森蒂科也加入了。

Jamming Festival的取消导致了抗议和愤怒以及经济损失，因此，由于推迟，伊瓦格当局不得不采取措施减轻本周末对该市的此类破坏。同时，组织者在一份声明中说：“我们为所有受影响的人表示歉意，并希望他们能够理解我们导致这一艰难决定的论点。”

许多在活动中有空间出售其产品和服务的企业家受到的影响最大，因此该社区加入并创建了一个名为Emprenjamming的Instagram帐户，以帮助传播这些商人的处境，并为他们提供法律帮助和建议。

该帐户于3月19日开设，已经有1,680多名关注者，他们发布的内容是为受影响的人们准备的，以宣传和出售这三天他们已经准备好的一切。

就其本身而言，工商监管局（SIC）展开了调查，并对Buena Vibra Eventos采取了一系列措施。这项调查始于3月11日，当时SIC要求该公司提供信息，但该公司未能遵守该指示。此外，该公司没有代表出席SIC于3月14日紧急召开的工作会议，对消费者造成伤害。

SIC命令该公司停止Jamming Festival 2023活动的促销，广告和销售，该规定将一直保留，直到对被取消的活动做出回应和解决方案为止。

同样，它将在仅提前一天通知的情况下宣布取消群众活动时核实法律后果，收到的申诉将转交总检察长办公室，由检察机关在其职权范围内确定是否犯下了罪行。

继续阅读：