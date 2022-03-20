奥利维拉在曼达利卡统治，马尔克斯是最不合时宜的伤亡者

胡安·安东尼奥·拉多斯 龙目岛（印度尼西亚），3 月 20 日葡萄牙人米格尔·奥利维拉（KTM RC 16）在印度尼西亚 MotoGP 大奖赛的现场曼达利卡赛道上统治，西班牙人马克·马尔克斯（Repsol Honda RC 213 v）在比赛前的自由练习中遭受残酷撞车祸后遭受了最意想不到的损失。 上周末，马尔克斯在印度尼西亚遭受了多达四次跌倒，第四次跌倒时，他飞过空中并遭受脑震荡袭击，最终建议他不要参加雨是另一个主要主角的比赛。 尽管Moto3和Moto2类别的发展没有任何问题，但由于MotoGP类别的准备工作即将开始时，由于第2、3、10和17角的沥青状况不佳，中间类别从25圈16圈减少了，但真正的洪水落在了曼达利卡身上。 在决定缩短Moto2比赛之后，MotoGP比赛也从27圈缩短到20圈，但雨水起到了决定性作用，有时甚至令人担忧。 水导致了一连串的延误，导致人们担心比赛被取消，但是在赛道的极端条件下，雨水带来的休战使比赛延迟了一个小时零四分之一的延迟，在这种情况下，水上最快的骑手的技能得以体现，在许多情况下，那些水上最快的骑手的技能都出来了。他们的摩托车没有最大的机械潜力。 尽管开场时间发生了许多变化，而且一切似乎都预示着澳大利亚人杰克·米勒（Ducati Desmosedici GP21）将在这种情况下施加自己的技能，但奥利维拉（Oliveira）的身影却出现了，他从第七名开始开始阵型，他凭借稳定的传球和职业生涯的几圈快速离开了所有对手。 米勒也无法忍受来自后面的法国人约翰·扎尔科（Ducati Desmosedici GP22）和法比奥·夸塔拉罗（Yamaha YZR M 1）的压力，他们获得了最佳的训练时间，尽管在比赛初期，他表现出了一些疲软的迹象，但是随着圈数的过去，它增长了在一次壮观的卷土重来中，最终获得了第二名。 该类别中最好的西班牙人最终是亚历克斯·林斯（Suzuki GSX RR），他开始争夺领先地位，但最终不得不获得第五名，领先于2020年的队友和MotoGP世界冠军琼·米尔。 车手 Somkiat Chantra（Kalex）在曼达利卡（Mandalika）出演了几圈快速比赛以证明自己在曼达利卡的信誉之后，凭借权威和个人赢得了摩托车世界锦标赛的首场胜利，在曼达利卡的陪同下，他在领奖台上由意大利人塞莱斯蒂诺·维蒂（Celestino Vietti）Kalex），他获得了冠军的第一名，第三名是阿隆·卡内特（Kalex）。 意大利选手丹尼斯·福贾（本田）在今年第一场在Moto3上赢得了坚实而巨大的胜利，领先于西班牙人伊赞·格瓦拉（GasGas）和卡洛斯·塔泰（CFMoto）。 福贾是世界锦标赛的新领袖，获得 34 分，比西班牙人塞尔吉奥·加西亚·多尔斯（GasGas）多一分，在比赛中排名第四，西班牙同胞伊赞·格瓦拉以 28 分获得第三名。首席 仲量联行/EA