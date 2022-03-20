奥利维拉承认他的良好开端使他能够获胜

龙目岛（印度尼西亚），3 月 20 日葡萄牙人米格尔·奥利维拉（KTM RC 16）承认，他的胜利在很大程度上归功于他的良好开端，因为 “如果没有良好的开端，比赛对我来说会有所不同，因为在其他车手身后什么也看不见，因为或者更确切地说，是因为赛道上的水飞溅。” “很难看到也很难理解赛道的抓地力，但是经过几圈后，我发现我可以拉得更多，尽管在这种情况下很难参加比赛，因为在训练中你有更多的时间，你可以用另一种方式管理轮胎，尽管幸运的是，我结果很好然后我关注了杰克（米勒），在那里我已经明白了我的需求，” 奥利维拉回忆说。 他谈到米勒时说：“我能够找到差距并克服他，” 他说：“如果再有七圈，我不知道会发生什么，因为法比奥（Quartararo）的落后非常强劲，但幸运的是我能够重返领奖台并取得了胜利”，葡萄牙KTM车手很高兴。 他说：“我看到 'Pecco' 和 Martín 在第一个角落有 '滑水' 时遇到了问题，但我不知道那里有那么多水，能够用这么多水滚动是本能的问题。” “只有两场比赛，但是，显然，我们希望在接下来的比赛中继续保持这种实力位置，我们不想在两三场比赛中获得良好的位置，仅此而已，我们希望不断领先，为此我们必须努力工作，这是该类别的常态，他说，竞争力很大，正如他在第二季度所看到的那样，竞争力如此平等，因此我们专注于快速并在比赛中取得良好的成绩。”首席 仲量联行/EA