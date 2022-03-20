国民队经理要求参加季前赛之夜比赛

美国佛罗里达州西棕榈滩（美联社）— 华盛顿国民队经理戴夫·马丁内斯积极要求球队在本季前赛多打夜间比赛。

他的愿望实现了。

在国民季前赛时间表上的五支球队中，只有周六的对手纽约大都会队今年在葡萄柚联赛中获得的夜间比赛将超过华盛顿的六支球队。

马丁内斯说：“我认为这让球员对如何准备有了不同的看法，因为我们确实参加夜间比赛，然后在白天转身参加比赛。”“即使阵容不同，玩家也可以习惯在夜间比赛结束后起床做好准备。”

波多黎各经理并不是唯一希望稍后开始决斗的人。

大都会队经理巴克·肖沃尔特说：“我希望这种情况一直发生。”

马丁内斯认为，晚上玩游戏将达到几个实际目标。尤其是在因封锁而缩短的季前赛中。

这使他能够在早上季前赛的第二次击球练习中观察可能成为首场比赛揭幕战的帕特里克·科尔宾。

左撇子科尔宾在三局模拟比赛中打出了 42 个投球，这可能是他第一次进入葡萄柚联赛之前的最后一次预备赛。

然后，到了晚上，马丁内斯看着他新收购的猛男多米尼加·纳尔逊·克鲁兹（Dominican Nelson Cruz）在与国民队的第一场比赛中双杀并击中了一个向左的单场。

球队在主场进行的前四场季前赛将于下午 6:05 开始。华盛顿的绝大多数常规赛都晚些时候开始。

一垒手乔什·贝尔说：“特别是在季前赛的最后几周，我一直想知道为什么我们不玩更多的夜间比赛，以便为自己的赛程做好准备。”

球场照明的改进使球队能够安排更多的季前夜间比赛。

尽管季前赛综合体的灯光没有达到美国职业棒球大联盟球场的亮度，但马丁内斯表示，他的球队参加比赛的棕榈滩棒球场的系统根本没有减损它。

他说：“它们是目前最好的灯光之一。”