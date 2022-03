Lollapalooza 回归后，麦莉·赛勒斯和 Foo Fighters 征服了

智利圣地亚哥,3月20日歌手麦莉·赛勒斯(Miley Cyrus)的演出是智利Lollapalooza音乐节第二天也是最强劲的一天的锦上添花,该音乐节在两年后因covid-19疫情而没有庆祝,于本周日结束。 这位美国人登上了圣地亚哥南部塞里略斯的二百周年纪念公园的舞台,用她传奇的 “破坏球” 和 “我们无法停止” 以及新专辑 “Plastic Hearts” 中的其他歌曲吸引了成千上万的与会者。 他还有时间向像 Blondie 这样的老摇滚歌星致敬,他演唱了《玻璃之心》,或者模仿雪儿,用 “Bang Bang” 或乡村明星多莉·帕顿的作品《乔琳》的修订版。 赛勒斯身穿蓝色乳胶套装,戴着古怪的太阳镜,融合了摇滚、乡村和流行音乐,登上了精湛的舞台,这是与 Foo Fighters 一起受到群众最赞扬的音乐会。 在前夕,由戴夫·格罗尔(Dave Grohl)领导的乐队进行了经典表演,并将摇滚乐带回了音乐节和智利,自大流行开始以来,智利一直没有机会举办这种类型的精彩音乐会。 乐队巡回演出了诸如 “This is a call” 或强大的 “All my life” 之类的歌曲,以及 “Medicine at Midnight” 中的几首歌曲,这是他们在2021年获得三项格莱美提名的最后一张专辑。 总共有100名音乐家在首都南部的塞里洛斯二百周年纪念公园闪耀,共有七个舞台和一个拥挤的场地,这是自covid-19袭击以来智利规模最大的活动之一。 一百位艺术家 音乐节于周五拉开帷幕,国内和国际舞台上有数十位艺术家,包括 Foo Fighters、荷兰 DJ Martin Garrix 以及英国闲散乐队和袋熊。 周六,说唱歌手 A $ AP Rocky、瑞典 DJ 兼制片人 Alesso、美国朋克乐队 A Day to Remember、阿根廷说唱歌手蒂亚戈·帕兹克和智利的哈维拉·梅纳等人登上了舞台。 音乐节于周日 The Strokes 闭幕,出生于加利福尼亚州洛杉矶的说唱歌手 Doja Cat、她在德克萨斯州出生的同事 Machine Gun Kelly、电子音乐制作人兼作家克里斯·莱克和阿根廷人尼基·妮可(Nicki Nicole)来自罗萨里奥市的城市音乐代表。 进入和退出音乐节的人群和排长队很普遍,在留下了在奥希金斯公园市中心举行的可能性之后,今年不得不适应新的地点。 两年没有节日 Lollapalooza于1991年在美国成立,被公认为非洲大陆最重要的群众节日之一,于2011年首次抵达南美国家,本周末在圣地亚哥庆祝其第十届,此前两年没有部署由于covid-19大流行。 正如该组织所详细说明的那样,该活动制定了一项可持续发展计划,以减少其对环境的影响(与以前的版本一样),并采取了防止病毒传播的健康措施。 这些措施包括有义务制定完整的疫苗接种时间表(95%的智利人口有疫苗接种时间表)或永久使用口罩。 这个节日恰逢该国有330万人感染,总死亡人数超过44,400人,由于omicron变种将感染率提高到历史新高,留下了严重的第三波浪潮。 对于专家,艺术家和文化专业人士来说,该活动是对未来群众活动发布的试金石,智利是世界上对抗covid-19政策最严厉的国家之一,智利限制了两年。首席 PNM/CFA (照片)