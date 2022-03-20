群众参加有影响力的拉比·卡涅夫斯基在以色列举行的葬礼

周日，成千上万的东正教犹太人聚集在特拉维夫附近，参加绰号为 “摩西五经王子” 的有影响力的拉比·查伊姆·卡涅夫斯基的葬礼，为防止踩踏事件采取了强有力的安全措施。

卡尼维斯基是犹太教的关键人物，也是立陶宛社区犹太人的领袖，于周五去世，享年94岁。他的葬礼定于周日下午在该国中部毗邻特拉维夫大都市的东正教城市 Bnei Brak 举行。

法新社发现，成千上万的信徒充斥着街道，堆积在楼梯甚至屋顶上参加葬礼。

“当我发现自己已经死了时我就哭了，” 41岁的信徒什洛莫·卢加西说，他试图突破人群，但没有成功，进入已故拉比的房子。

他补充说：“作为犹太人，我们知道（犹太人）人所持的是摩西五经，而据他所知，这个人就是摩西五经。”

以色列警方估计，涌入的人数约为75万人，并部署了3,000名军官和准军事人员，以防止发生悲剧，例如2021年4月发生的悲剧，当时以色列北部大规模犹太朝圣期间发生的踩踏事件造成45人死亡，其中包括儿童。

以色列总理纳夫塔利·贝内特在一份声明中说：“拉比总是确保以开放的心态欢迎每个人。”

他补充说：“他是一位真正的公共领袖，他在Bnei Brak（特拉维夫附近）的谦虚家中，以智慧、常识和罕见的技巧带领了成千上万的以色列人。”

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