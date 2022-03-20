勒布朗创造了历史，小牛队跌跌撞撞，狼队横扫雄鹿

洛杉矶（美国）3月20日勒布朗·詹姆斯在本周六的常规赛中成为NBA历史上第二得分手，在短短的一天里，卢卡·唐西奇的达拉斯小牛队偶然对阵夏洛特黄蜂队，而明尼苏达森林狼队横扫密尔沃基雄鹿队。 奇才 129-湖人 117 勒布朗·詹姆斯（总共36,937分）超过卡尔·马龙（36,928分），成为NBA历史上第二高的得分手，在这个排名中，“詹姆斯国王” 已经仅领先于贾巴尔·阿卜杜勒·贾巴尔（38,387分）。 2月12日，如果将常规赛中获得的积分加到季后赛的积分中，勒布朗将成为NBA历史上的最佳射手，但NBA的官方记录只考虑常规赛的比赛。 除了勒布朗37岁的令人印象深刻的战绩外，湖人队在第三季度赢得15分的比赛中落入了奇才队。 克里斯塔普·波尔津吉斯（27 分，第四季度为 16 分）是一些奇才队卷土重来的关键，他们使勒布朗的 38 分、10 个篮板和 6 个助攻毫无用处。 巴西人劳尔·内托在奇才队打了 18 分钟，他获得了 5 分、2 个篮板和 2 次助攻。 大黄蜂 129-小牛108 卢卡·唐西奇（Luka Doncic）的37分由于结果已经确定而在第四季度没有参加比赛，但不足以让达拉斯小牛队以胜利离开夏洛特。 对于三分球得分20比42的黄蜂队来说，七名球员得分超过10分，其中迈尔斯·布里奇斯（23分，8个篮板，3次助攻），PJ华盛顿（21分和3个篮板）和特里·罗齐尔（18分，6次助攻和6个篮板）作为主要基准。 森林狼 138-雄鹿 119 多米尼加裔美国人卡尔·安东尼·汤斯在明尼苏达森林狼队的巨大胜利中获得 25 分和 9 个篮板，连续四场胜利，是联盟中最时尚的球队之一，战胜了密尔沃基雄鹿队，Giannis Antetokounmpo 因膝盖疼痛而没有参加比赛。 帕特·康诺顿、布鲁克·洛佩兹和克里斯·米德尔顿各为雄鹿队贡献了 15 分，刚果-西班牙人塞尔吉·伊巴卡打了 21 分钟，得分 5 分和 5 个篮板。 帕特里克·贝弗利（狼队）和乔治·希尔（雄鹿队）在第一季度因一场战斗而被开除，这场战斗始于塞尔吉·伊巴卡和牛头人王子之间的摩擦。 骑士 113-活塞 109 底特律活塞队在第三季度赢得了 12 分，并获得了轰动一时的杰拉米·格兰特（40 分），但他们最终让比赛对阵克利夫兰骑士队。 达里乌斯·加兰（24分和12次助攻）是骑士队的领袖，他们连续两次获胜，并试图在东部获得第六名，这是直接进入季后赛的最后一个。 分类 东部会议 .1。迈阿密热火队 (47-24) .2。费城 76 人队（43-26 .3.密尔沃基雄鹿队 (44-27) .4。波士顿凯尔特人队 (43-28) .5。芝加哥公牛队 (41-29) .6。克利夫兰骑士队 (41-30) .7。多伦多猛龙队 (39-31) .8。布鲁克林篮网队 (37-34) .9。亚特兰大老鹰队 (35-35) 10。夏洛特黄蜂队 (35-35) 11。华盛顿奇才队 (30-40) 12。纽约尼克斯队 (30-40) 13。印第安纳步行者队 (24-47) 14。底特律活塞队 (19-52) 15。奥兰多魔术队 (18-53) 西方会议： .1。菲尼克斯太阳队 (57-14) .2。孟菲斯灰熊队 (48-23) .3。金州勇士队 (47-23) .4。犹他爵士 (44-26) .5。达拉斯小牛队 (43-28) .6。丹佛掘金队 (42-29) .7。明尼苏达森林狼队 (42-30) .8。洛杉矶快船队 (36-37) .9。洛杉矶湖人队 (30-41) 10。新奥尔良鹈鹕队 (29-41) 11。圣安东尼马刺队 (27-44) 12。波特兰开拓者队 (26-43) 13。萨克拉门托国王队 (25-47) 14。俄克拉荷马城雷霆队 (20-50) 15。休斯顿火箭队（17-53）。 第二天（3月20日星期日） 印第安纳步行者队-波特兰开拓者队 休斯顿火箭队-孟菲斯灰熊队 亚特兰大老鹰队-新奥尔良鹈鹕 奥兰多魔术-俄克拉荷马城雷霆 萨克拉门托国王队-菲尼克斯太阳队 纽约尼克斯队-犹他爵士队-犹他州 丹佛掘金队-波士顿凯尔特人队 费城76人队-多伦多猛龙 金州勇士队-圣安东尼奥马刺队。