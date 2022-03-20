领导人波尔图赢得 Boavista 并保持领先优势

波尔图（第一名）在访问博阿维斯塔（第13名）时以1比0获胜，这场德比赛于周日结束了葡萄牙联赛第27天的比赛，此后 “龙队” 保持了对里斯本竞技（第二名）的六分优势。

本周日波尔图的唯一进球是法比奥·维埃拉（第32分钟）签下的。

得益于这场胜利，波尔图在第二场比赛中以舒适的六分优势进入了国家队的突破，里斯本竞技在周六的维多利亚·德·吉马良斯（第六名）以 3-1 获胜。

有资格进入冠军联赛四分之一决赛的本菲卡（第三名）本周日对阵埃斯托里尔（第7名）2-1获胜，距离冠军争夺战还有很长的路要走，仍然比波尔图落后12分。

-葡萄牙联赛第27场比赛的结果：

-星期五：

FC Vizela-FC 法马利卡奥 1-1

-星期六：

Tondela-Aroca 2-2

圣克拉拉-Belenenses 0-0

维多利亚·德·吉马良斯-里斯本竞技 1-3

吉尔·维森特-海事 1-1

Pacos Ferreira-Moreirense 2-1

本菲卡-埃斯托里尔 2-1

波尔蒂莫嫩塞-布拉加竞技 1-2

博阿维斯塔-波尔图 0-1

评分：Sts J G E P GF GC Dif

1.波尔图 73 27 23 4 0 68 19 49

2。里斯本竞技 67 27 21 4 2 54 17 37

3.本菲卡 61 27 19 4 4 68 25 43

4.布拉加竞技 49 27 14 7 6 43 26 17

5。吉尔·维森特 46 27 12 10 5 38 26 12

6。吉马良斯 36 27 10 6 11 37 0

7.埃斯托里尔 34 27 8 10 9 31 32 -1

8。Maritimo 33 27 8 9 10 31 34 -3

9.Pacos Ferreira 33 27 8 9 10 25 32 -7

10。圣克拉拉 31 27 7 10 10 30 43 -13

11。波尔蒂蒙嫩塞 29 27 7 8 12 26 32 -6

十二。FC 法马利卡奥 28 27 6 10 11 33 41 -8

13。博阿维斯塔 27 27 4 15 8 31 40 -9

14。FC Vizela 26 27 5 11 11 29 45 -16

15。Arouca 23 27 5 8 14 25 48 -23

16。通德拉 22 27 6 4 17 33 54 -21

17。莫雷伦斯 20 27 4 8 15 24 44 -20

18。Belenenses 18 27 3 9 15 15 46 -31

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