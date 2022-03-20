Juan Forn 和这些故事被理解为完美的传播伪像

胡安·福恩去世仅几天后，他和他的搭档玛丽亚·多明格斯根据吉列尔莫·恩里克·哈德森的故事和特雷西塔·奥拉贝里插图的故事宣布了 Niebl ita del Yi 的离职。验尸出版物只能指出一个问题，如果它指的是福恩 —— 这个人对所有认识他并且对文本和写作充满难以置信的热情的人来说都是如此亲爱 ——：他与文学的关系能够在一切甚至死亡中幸存下来。

哈德森是一位19世纪的作家，他出生于阿根廷，更确切地说是基尔梅斯，父母是英国人。33岁那年，出于健康原因，他移居英国，并以回忆录为基础的作品开始了多产的写作生涯，主要是在阿根廷，尽管他还是狂热的鸟类学家，英格兰鸟类保护协会的创始人和银牌荣誉学会的名誉主席。很久以前，《紫色土地》也许是他在该国逗留的最有力的作品。

胡安·福恩去世前写的最后一本书《Nieblita del Yi》

Infobae Cul tura 与玛丽亚·多明格斯谈了 Nieblita del Yi，这本书浓缩了几本文献。

你怎么会想到通常在大学或高中最后几年学习的作家哈德森的片段可能会成为儿童文学书籍的主题？

— 将那个片段变成一本书，或者更确切地说，是哈德森小说中的那个故事的想法，是在弗洛尔·阿祖尔出版社的发起人巴勃罗·佛朗哥和特雷西塔·奥尔哈贝里的想象中产生的 —— 除了特雷西塔为这本书的页面进行说明之外，他们在旅途中还展示了这本书的页面去了乌拉圭，当时在蒙得维的亚的一个剧院里目睹了一部以《紫色土地》为基础的戏剧，感到非常高兴。巴勃罗说，第二天他们无休止地搜寻，直到找到由Idea Vilariño翻译的小说版本。许多年后，在马尔·阿祖尔（Mar Azul），当他们已经拥有出版社时，在我们与胡安（Juan）参观他的房子时，他们与我们讨论了这本书的想法，并向我们展示了这个故事。然后出现了新的附魔。我不太记得那是什么样子，但巴勃罗坚持认为我向胡安求婚，他同意将泰雷已经开始说明的故事的免费版本组合在一起。我喜欢认为 Nieblita del Yí 是一系列魅力的实现。

另一方面，我不太确定这只是一本儿童文学书。我认为 Nieblita 可以成为永恒书籍军团的一部分，这些书包含不同层次的含义，就好像它们是一种中国盒子或 mamushka 一样。

—Forn以前从未在此类型中发表过文章，我不知道您是否发表过。你如何看待他作为作家对这种类型的发现？

“当我们在做Nieblita时，有些时刻充满乐趣和温柔，也有一些争论，但我怀疑对胡安来说，这意味着发现一种作家的流派。一方面，他非常不相信性别类别，并且一直在寻求模糊边界。写作时，他停下了他所谓的两栖动物，这代表了一种逃生路线，一种使自己摆脱文学分类背心的方式。另一方面，在写作过程中，我看到他激活了与封底相同的机制。胡安将故事、故事理解为完美的传播人工制品，是交流最自发发生的地方。数千次我听到他说：“我感兴趣的是讲故事”，而这正是在 Nieblita delYí 发生的事情，我们讲一个故事。我认为在这种情况下，新事物可能是与他人一起写作的经历：用两种方式决定使用哪个单词，如何在两个角色之间进行对话，如何表达故事的含义，如何写结局。

在封底中，胡安与他读过的作家建立了心理对话，但最终是他决定了如何分辨。在 Nieblita delYí 中，还会发生其他事情，因为这是叠加和声音交流的结果，赋予了故事的形状和意义。我们可以认为哈德森先在那里，后来是 Idea Vilariño，然后胡安的声音和我的声音一起出现，同时它们与 Tere 的画作融合在一起，在那里还出现了故事的免费插图版本。是她把 Nieblita 变成了一只鸟。当我和胡安看见黑喙伸出他的头顶时，我们不得不回到文字上用不同的方式写出来。

— 用四只手工作是什么感觉？

— 有四只以上的手在创作这本书：当巴勃罗在寻找理想的格式和角色时，他也在忙着准备转变为一本书的道路，Tere 在巨大的画布上画得筋疲力尽，胡安和我写道，Ana Armendariz 表现得像个距离遥远的天才设计师负责合并我们正在做的一切。我认为，所有这些集体任务，共同做的事情，以及这本书所经历的浸渍时间，最终赋予了这本书如此多的价值和美感。我们花了四年时间做这件事，我们有时间对我们有利。我们在朋友之间不着急，没有条件地工作。胡安总是说，如果你注意的话，一个故事会告诉你它想如何被讲述。我想这就是我们所做的，花点时间倾听并意识到我们必须如何讲这个故事。

现在这本书已经掌握在很多人手中，故事开始扩展，新事物出现了。昨天有人告诉我，在中国，在黄河流域，还有一条叫做 Yí 的巨大河流，但是有一位词源学者声称乌拉圭河的名字源于瓜拉尼，可以翻译成一条强大的河流，一条没有被切断的河流。

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