同名波多黎各人萨尔塞罗的长子伊斯梅尔·里维拉去世

圣胡安，3月19日波多黎各歌手伊斯梅尔·里维拉（Ismael Rivera）儿子是同名传奇萨尔塞罗（Salsero）的长子，本周六去世，享年67岁，据称是心脏病发作，一位接近艺术家的消息人士向埃菲证实。 消息人士称，小里维拉（Rivera Jr.）与他的伴侣共用车辆，当时他 “开始感到难过”，死于圣胡安附近城市卡罗来纳州佛得角岛旅游区一家快餐店的停车场。 消息人士说：“我刚刚失去了我最好的兄弟之一，” 他还说，小里维拉的昵称 “Ismaelito”。 波多黎各传奇萨尔萨乐团 El Gran Combo 的音乐家里奇·巴斯塔尔（Richie Bastar）也为他的同事和同胞的逝世表示哀悼。 巴斯塔尔在社交网络上说：“拉萨尔萨正在哀悼，愿埃尔索内罗市长的儿子伊斯梅尔·里维拉在帕斯休息，我向他的家人和粉丝表示慰问（原文如此）。” 里维拉的儿子是弗吉尼亚·富恩特斯·里维拉（Virginia Fuentes y Rivera）的儿子，被称为 “El Sonero Mayor”，1954年12月10日出生于圣胡安区的桑图尔斯，也是著名的音乐和艺术区，详见saocosalsa.com网站。 利用他从父亲那里看到和听到的经历，小里维拉于 1977 年加入了由父亲的音乐老师拉斐尔·科尔蒂霍执导的 Combo de Cortijo。 在这个小组中，里维拉的儿子有机会成为专辑 “El Sueño del Maestro” 的男声，而 Fe Cortijo 是女演员。 然后，小里维拉（Rivera Jr.）录制了作品《人类水果》，其中献给父亲的主题 “青铜墙” 脱颖而出。 此外，他还参加了 Cortijo 和 Su Bonche 乐队，曾在传奇波多黎各音乐家的儿子、la bomba 和 plena 本土流派的 “父亲” Jesús Cepeda 的 Francisco “Kako” Bastar、Los Hijos de la Salsa、El Combo de Siempre 和 ABC（Arte Boricua Cultura）的乐团工作，拉斐尔·塞佩达。 参加这些小组后，里维拉的儿子发行了专辑 “La Leyenda Sigue”，然后与萨尔塞罗斯·安迪·蒙塔涅斯和已故的佩林·罗德里格斯的孩子们一起发行了专辑 “Los hijos de los celebres”。 他最后参加的音乐项目包括吉尔伯托·圣罗莎的专辑 “Colegas”，他在那里合作创作了歌曲 “Bailadores”。 他还在 “利托·佩尼亚 100 年：音乐足迹” 项目中的歌曲 “El charlatán” 和 “El sazón de abuela” 中表达了自己的声音，该项目献给了同样具有传奇色彩的波多黎各音乐家和泛美乐团的导演，伊斯梅尔·里维拉（Ismael Rivera Sr.）参加了该项目。EFE 新闻 jm/jrh