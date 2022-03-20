12H00 GMT 的信息图表预测

主要新闻

* 乌克兰-俄罗斯冲突：

1/ 对马里乌波尔破坏情况的首次卫星分析（135 x 145 毫米）

* 比利时事故狂欢节：

1/ 带有拉卢维耶尔位置的比利时地图（45 x 50 毫米）

2/ 地图上标有比利时南部拉卢维耶尔地区 Strépy-Bracquegnies 的位置（90 x 101 毫米）

* 投票选举-法国政治：

1 /总统选举候选人简介（5 张信息图表 45 x 120 毫米）

* 流行病病毒健康大流行：

1/ 根据官方数据，不同国家死于新冠肺炎的人数，以及截至格林尼治标准时间3月18日 11:00 的世界平衡（91 x 66毫米）

2/ 格林威治标准时间3月18日上午 11:00 的新型冠状病毒疫情的全球余额（90 x 109 毫米）

3/ 截至格林尼治标准时间3月18日 16:00，拉丁美洲和加勒比地区以及受影响最严重国家的covid-19病例和死亡人数（45 x 86毫米）

4/ 截至3月17日，与上周相比，过去7天按国家划分的covid-19新增病例的演变情况（90 x 66毫米）

* 古巴-俄罗斯-乌克兰-欧盟-旅游业-疫情冲突：自2019年1月以来，按月分列的国际游客抵达古巴人数（135 x 80毫米）

可用：

-北约成员（3张信息图表）

-乌克兰冲突俄罗斯（10个信息图表）

经济学

可用：

-冲突石油能源（135 x 101 毫米）

-乌克兰-俄罗斯冲突经济债务（135 x 71毫米）

-农业-粮食-动荡-冲突（135 x 85毫米）

-委内瑞拉-俄罗斯-美国外交-乌克兰冲突（90 x 71毫米）

-阿根廷-农业-农作物-干旱（90 x 129毫米）

-智利经济增长GDP（2信息图表）

-巴西经济失业（45 x 62毫米）

社会/文化/人民/科学

可用：

-澳大利亚气候环境：信息图显示了导致珊瑚漂白的过程（180 x 69毫米）

体育

* 自动 f1-World-eau-ned：

1/ 所有一级方程式赛车冠军的头衔数量（135 x 136 毫米）

2/ 信息图，四位世界冠军在 2022 年一级方程式赛季仍在活跃（90 x 101 毫米）

3/ 有关2022年一级方程式赛季赛道和日历的信息（180 x 175毫米）

4/ 关于刘易斯·汉密尔顿和马克斯·维斯塔彭之间的决斗的信息图，后者在 2021 年一级方程式赛季（135 x 101 毫米）中过着艰难的正面交锋

5/ 信息图显示了五位可能在 2022 年一级方程式赛季创造惊喜的车手（135 x 108 毫米）

6/ 3月20日在大奖赛举办地萨希尔举行的巴林国际赛车场的演讲（90 x 95毫米）

7/ 构成 2022 年一级方程式赛季首发网格的车手和车队（45 x 300 毫米、90 x 166 毫米、135 x 115 毫米）

8/ 信息图显示了2022年一级方程式赛车法规的变化，预计这将有助于比赛中的超车（180 x 114毫米）

* 橄榄球六国 2022-fra-eng：法国和英格兰自 2000 年以来在六国橄榄球锦标赛中的表现（135 x 90 毫米）

可用：

-Auto-F1-World-2022（9 个信息图表）

-2021-2022 年 FBL-EUR-冠军联赛：（3 张信息图表）

-2022-chn-残奥会（2 张信息图表）

-2022 年橄榄球六国（1 张信息图）

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