印度自 2020 年 4 月以来首次从 2,000 例 covid 病例中下降

新德里，3月20日印度周日报告了1,761例新的冠状病毒病例，这是自2020年4月以来的最低数字，当时该国在疫情开始时处于严格禁闭状态，这种情况也与取消许多限制措施同时发生。 自从在充满不确定性的时候，严格的限制使人口稠密的街道上的行人清空，使印度经济完全瘫痪，因此在这个拥有13.5亿居民的国家中，还没有记录到今天这样的数据。 差不多两年后，印度乐观地认为，疫情最严重的时期已经过去，阳性指数为0.41％，比不到三个月前记录的每天超过30万例的30％大幅下降，尽管印度当局呼吁谨慎行事。 根据印度卫生部的数据，98.7％的冠状病毒患者已完全康复，目前该国只有26,240人患有活跃性疾病，使自疫情开始以来的病例总数达到4300万。 自健康危机爆发以来，死于冠状病毒的人数已达到516,479人，在过去24小时内为127人。 病例迅速下降的同时，疫苗接种率继续上升，60％以上的人口完全接种了疫苗，总共为约9.7亿人接种了18亿剂疫苗。 自上周三以来，已将12至14岁的儿童包括在这一人群中，自那时以来，已有170万该年龄段的青少年接种了第一剂疫苗。 具体来说，针对最年轻人群的疫苗是由德克萨斯儿童医院（美国）和贝勒医学院开发的Corbevax，由印度Biological-E公司在亚洲国家生产。 这种总体情况使得该国两年来间歇性实施的限制、宵禁和封锁措施得以结束，这些措施阻碍了印度经济以预期的速度复苏。 印度还决定从27下周日起恢复国际商业航班，这将使其旅游和经济活动得以复苏。 自2020年1月30日当局确认中国武汉市一名患者中首例冠状病毒病例以来，印度经历了三波感染浪潮，最严重的是在2021年5月，每天有超过40万例病例和4,000人死亡，医院因缺乏床位而饱和氧气和火葬场溢出。