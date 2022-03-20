在疑虑中，新墨西哥城机场起飞

总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AndrésManuelLópezObrador）在举行罢免公投三周后，将于周一为新墨西哥城机场揭幕，这是政府的旗舰工程，对其运营和财务可行性表示怀疑。

该航站楼由陆军在Zumpango（墨西哥州）的圣卢西亚空军基地建造，旨在缓解贝尼托·华雷斯机场的饱和度，该机场在2021年运送了3600万名乘客，2019年旅客达到了创纪录的5030万人次。

费利佩·安赫莱斯（FelipeÁngeles）以20世纪初墨西哥革命的一名士兵的名字命名，取代了恩里克·佩尼亚·涅托（Enrique PeñaNieto）政府（2012-2018）在特斯科科郊区建造的另一座航站楼，耗资130亿美元。

这位2018年当选的左翼总统表示，新综合体的最终投资将达到745.35亿比索（合36.57亿美元），任期六年。

这将是其首个重大基础设施工程的落成典礼。其他位于该国南部，是位于其故乡塔巴斯科州的炼油厂；玛雅火车（Mayan Train），一个1554公里的旅游项目，军队也参与其中，以及Tehuantepec跨洋走廊的现代化。

洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）扩大了武装部队在多个领域的作用，他指出，距首都约50公里的新机场 “没有成本超支（...），是现代的，是由军事工程师在创纪录的时间，低成本和最先进的技术建造的”。

-很少有手术-

就职典礼在4月10日的磋商会前夕举行，墨西哥人将在磋商中决定是否希望总统（其受欢迎程度平均为58％）结束其任期。

国会执政多数将全民投票纳入宪法，但反对派拒绝了全民投票，理由是它只是为了加强洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）的力量，洛佩斯·奥夫拉多尔排除了修改法律以实施连任的可能性。

新机场将从国家航空公司Volaris、VivaAerobus和墨西哥航空公司（最初拒绝参加的该国最大的航空公司）和委内瑞拉Conviasa（唯一的国际航空公司委内瑞拉Conviasa）的每日八班航班开始。

洛佩斯·奥夫拉多尔还邀请达美航空总裁在圣卢西亚开展业务。

费利佩·安赫莱斯（FelipeÁngeles）将与目前的机场和邻近的托卢卡机场同时服务，这与完全取代贝尼托·华雷斯的Texcoco项目不同。

费尔南多·戈麦斯（Fernando Gómez）等行业分析师认为，这一因素增加了发生事故的风险。

“它应该吸收了（当前机场的）大部分运营。戈麦斯告诉法新社，如果不是大多数，那也是一个重要的部分。发生这种情况时，“我们有发生事故的风险。”

但是机场当局告诉《Milenio》报纸，他们采用了一种保证同时活动的导航模型。

政府计划在三年内将30％的业务转移到圣卢西亚。

-retos-

这项工作还面临着环境挑战，例如控制污染和地面连通性，因为大约有2000万人居住在墨西哥城及其大都市地区。

环境部警告说，水量和水质减少、植物群减少和野生动物栖息地改变等影响，但它认为这些影响微不足道且可以补救。

墨西哥飞行员协会前主席米格尔·瓦莱罗（Miguel Valero）上尉说：“从短期来看（挑战）是通行的道路基础设施，而且容量足够大，以便在当前机场的容量减少时能够满足需求。”

政府承认，到达圣卢西亚需要更长的时间，因此承诺缩短记录时间。

在财务方面，机场经理承认，费利佩·安赫莱斯只有在2026年才能盈利。同时，它将由公共资源提供资金，并将应用折扣以使公司的运营更加经济。

洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）强调，这将是一个渐进的过程，将与经济复苏齐头并进。

该机场诞生于争议之中。在上任之前，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）在一次全民协商被批评为没有代表性之后，已经决定取消Texcoco项目，并以圣卢西亚的项目取而代之。

分析师认为，这一决定是洛佩斯·奥夫拉多尔政府与私营部门保持冷淡关系的原因之一。

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