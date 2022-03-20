安切洛蒂承认：“我把比赛提高得非常糟糕”

皇家马德里主帅卡洛·安切洛蒂本周日没有躲藏起来，此前他在对阵巴塞罗那的经典联赛中以 4-0 下跌承认自己计划了这场比赛 “非常糟糕”。

安切洛蒂在新闻发布会上说：“方法不好，进展不顺利，” 安切洛蒂在新闻发布会上说：“我们打得非常糟糕，我计划比赛非常糟糕，但是我们有时间恢复精力，为本赛季的最后阶段做好准备以赢得冠军”。

“巴萨打得更好，他们当之无愧地赢了。承担责任对我来说不是问题，因为事实确实如此。有时候我们失败了，我在这场比赛中失败了，” 教练梅伦格承认。

安切洛蒂回忆说：“这次失败给我们带来了很大的伤害，但我们比第二名（塞维利亚）领先九分”，他指的是他在联赛积分榜上名列前茅的舒适床垫。

这位意大利教练回忆说：“如果到目前为止我们必须盘点，我们将在联赛中领先 9 分，进入冠军联赛季度。”

安切洛蒂拒绝了球队声称输掉卡里姆·本泽马的说法：“我们不必认为我们输了，因为卡里姆不在场。”

教练梅伦格宁愿向前看，相信国家队的休息将有助于重新激活球队。

他说：“我们有休息的事实很好，我们可以恢复卡里姆，门迪（都受伤），我们可以训练，我们有时间消化这场失败。”

他总结说：“这对我们造成了很大的伤害，但正如我所说，请放心。”

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