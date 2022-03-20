纳达尔在印第安维尔斯进入决赛后说：“我参加了很多战斗，但我还活着。”

西班牙网球选手拉斐尔·纳达尔在对阵蓬勃发展的卡洛斯·阿尔卡拉兹的比赛中又通过了三个小时的考试后，很高兴在周六连续延长了20连胜纪录并进入了印第安维尔斯决赛。

这位35岁的西班牙球星在一场比赛中以6-4、4-6和6-3的比分打破了18岁的阿尔卡拉兹的阻力，在这场比赛中，除了左脚的慢性问题外，他还必须在第三盘开始时接受胸部不适的治疗。

他后来向媒体解释说：“我认为这没什么重要的。”“可能是因为风，我做了一些不好的举动（...）但我需要问一下，因为我感到很不舒服。”

纳达尔在周日对阵美国人泰勒·弗里茨（20TH ATP）的决赛前不到20小时说：“我还是有点抱歉，但是距离明天还有很多小时，我相信什么都不会发生。”

在经历了身体问题的一年之后，纳达尔赢得了三个冠军头衔，经历了职业生涯中最好的开端，其中包括澳大利亚网球公开赛，他成为了获得大满贯冠军头衔最多的男子网球选手（21）。

“就疲劳而言，我感觉还不错。我不能抱怨，” 他说。

他强调说：“本周我经历了很多艰难的战斗，但我还活着。”“我进入了决赛，我想享受一下。”

纳达尔摆脱了对年轻的阿尔卡拉斯（Alcaraz）的赞誉，他是西班牙网球的新明珠，他说他 “拥有成为令人难以置信的冠军的所有要素”。

“我没那么紧张，因为我还是个年轻球员。我把他当作前八名之一，” 他说。

纳达尔确实感到遗憾的是，当强风冲入第二盘时，这场比赛 “几乎无法进行”，伴随着沙漠印第安维尔斯的沙子。

“网球的问题在于我们没有这方面的规定。他回忆说，没有关于风的规则，也没有人说在每小时一定英里的情况下你必须暂停比赛。”

他回忆说：“有时候我喜欢在风中打球，因为像打高尔夫球一样，一直在寻找解决方案是一项挑战。”“但这不只是风，我开始感觉到眼中的沙子有点疼（...）对于某些情况，例如沙尘暴，也许我们可以将其添加到规则手册中”。

关于决赛中的对手，纳达尔认为弗里茨 “表现非常好”。

他说：“我看了他（半决赛）对阵（安德烈）鲁布列夫的比赛有一段时间，他下定决心，非常激进。”