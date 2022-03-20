关于几乎可以预见的战争的假设

Armiansk (Ukraine), 25/02/2022.- Russian soldiers on the amphibious infantry fighting vehicle BMP-2 move towards mainland Ukraine on the road near Armiansk, Crimea, 25 February 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/STRINGER

我们惊恐地目睹了俄罗斯入侵乌克兰，每个人都谴责高昂的生活费用和人类痛苦.对于可能使2014年开始的冲突升级到如此野蛮和人道主义危机程度的原因，没有一致的回应。它提到了外交失败、大国战略计划中的错误、无法评估特定或全球局势以及险恶人物的个人愚蠢。 我排除了后者，因为大国中不再有 “一人独裁者”，而是拥有强大内部政治权力的战略规划 大师。外交的分析过于轻松，但也无法解释情况。让我们来看看另外两个假设。

我呼吁首先参考历史。它基于1980年代吉米·卡特和罗纳德·里根执政期间为对抗苏联而采取的措施，呼吁通过启动战略防御计划（SDI，也称为星球大战），部署导弹来坚定地致力于美国的防务在欧洲拥有武器，援助阿富汗的反苏抵抗运动（塔利班），加强反苏言论（所谓的邪恶帝国），以及支持苏联及其卫星国家的持不同政见者。这成功地 “强调” 了苏联的现实，迫使莫斯科将这个问题作为优先事项处理， 花费了大量稀缺的经济资源，将其政治注意力转移到了内地 。在这一进程结束时，在迈克尔·戈尔巴乔夫的新领导下，苏联军队首先从阿富汗撤出，然后从东欧撤出，同时商定削减战略核能和其他武器并消除中程地面导弹。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京

这些被称为 “成本执行战略” 的美国措施最初是在对抗苏联的防御模式下构思的，苏联似乎仍然强劲且仍在扩大。但另一个是现实，正如其内爆后所证明的那样。从那时起，地缘政治中就使用了一句格言 ：“俄罗斯从来没有像看起来那样强大或弱” 。今天的俄罗斯比前苏联要弱；它拥有一半的人口，尽管更加同质；其领土更加紧凑，经济更加开放，没有统治任何外国帝国。但是， 以弗拉基米尔·普京为首的现任俄罗斯政府的权力并不像西方媒体所说的那样脆弱 。俄罗斯也不是当今美国最重要的对手。俄罗斯无法承受与美国进行正面竞争，而中国可以用越来越大的力量进行正面竞争。这就是为什么美国可以实施的 “压力” 俄罗斯的政策可能会激起中国的反应，而这反过来又可能对美国 “施加压力”。这给任何设计类似于20世纪80年代的战略的努力带来了新的复杂性，这些战略是为了考验俄罗斯的能力、意志和合法性而对俄罗斯施加额外的经济成本。还应该考虑一些措施会影响美国的盟友和伙伴。 比如，提高德国的天然气成本将削弱其工业竞争力。

俄罗斯最大的脆弱性是其经济，经济规模相对较小，高度依赖能源出口。俄罗斯领导人最大的焦虑来自现政权的稳定性和持久性，该政权采取了专制的资本主义形式，但国家高度参与其战略决策，传统主义者的文化和宗教习俗。俄罗斯最大的优势在于军事和信息战领域。俄罗斯部署了高度先进的防空、火炮和导弹系统，还将新的计算机技术（人工智能、大数据等）应用于虚假信息、颠覆和破坏稳定的旧技术。

因此，美国研究最多的 “压力” 俄罗斯的措施 是那些直接解决这些脆弱性、焦虑和优势、利用弱点领域并破坏俄罗斯当前优势的措施。

几十年来，美国一直在扩大能源生产（天然气和石油），以免依赖中东的起伏，作为全球谈判的武器，与俄罗斯竞争，这使得俄罗斯不容易利用其战略优势来满足欧洲的能源需求。这将最大限度地增加对俄罗斯出口收入的压力，进而对其国防预算的压力。经济制裁也可能限制俄罗斯的经济潜力。但是，为了行之有效，它们必须是多边的，（至少）涉及欧盟，欧盟是俄罗斯最大的客户，也是技术和资本的主要来源，在所有这些方面都比美国更大。

质疑俄罗斯政权的合法性、削弱其在国内外的声誉、公开支持民主变革可能不会动摇俄罗斯国家的基础，但这足以确保在信息战领域实现某种形式的相互缓和。这一点引起了欧洲亲全球主义者的政府的高度兴趣，与俄罗斯在乌克兰或叙利亚的行为相比相当虚伪，但更关心的是过去十年中不断增长并显示出某种接触点的国内政治选择，无论是民族主义者，民粹主义者还是右翼主义者俄罗斯的文化政策。 “西方” 媒体一致展示普京及其环境的特殊面孔证明了这一点 。

相对于其外部军事承诺，美国很难增加莫斯科的经济成本，因为其中大多数都位于与俄罗斯相邻的地区，居住着相对亲俄的人口。地理使俄罗斯在升级中占据了主导地位，这意味着任何促进更大地方抵抗的努力都可能遭到严厉的拒绝，这给美国及其在生命和领土上的当地盟友带来了沉重的代价。在考虑的地缘政治选择中，武器的增加和美国对乌克兰军队的建议是最明显的，但进展不顺利，冲突出人意料地升级。

乌克兰的冲突仍在继续。（美联社照片/安德鲁·马林科）

俄罗斯并不寻求在军事领域与美国保持平等。美国在现有优势阵营中的进步几乎没有俄罗斯的反应。例如，俄罗斯不会挑战美国对世界海洋的统治。 但是俄罗斯对限制其在北极、波罗的海和黑海的海上通道的威胁感到 “担忧” 。美国的潜在措施包括更频繁地在北极基地附近巡逻核潜艇，以及对黑海沿岸附近的陆基和/或空中发射船只部署巡航导弹。俄罗斯可能会感到被迫与美国战略核能力的任何增长相提并论。参加这样的军备竞赛对每个人来说都太危险了。此外，扩大美国弹道导弹防御系统对美国来说可能比俄罗斯可能采取的增加导弹和弹头数量的应对措施更昂贵。

解释军事升级的第一个假设是，在北约在靠近俄罗斯的国家（特别是乌克兰）部署新武器系统之后，他们无法正确理解俄罗斯可能展开的军事行动，占领乌克兰。对于美国的经历来说，这有点奇怪。

另一个假设是，北约的战略计划曾考虑过这种军事反应的可能性，并试图诱使这种反应，启动 “征收成本的战略”，从而将重点放在俄罗斯的经济弱点和实现普京的抹黑上，甚至更重要的是，实现俄罗斯的统一整个欧洲都处于 “西方世界” 的单一标准文化之下， 阻碍了与俄罗斯建立更加独立和谈判的欧洲的可能性 。在俄罗斯方面，显然在评估乌克兰军队的政治和军事局势方面存在错误，其民众更拒绝预期的局势。

美国总统乔·拜登

在美国，有许多部门批评拜登成为 “战士”，这是非常夸张的，没有冒任何风险，也没有在皇室竞赛中贡献自己的决定性或军事武器。基辛格在2014年或著名政治学家约翰·梅尔斯海默说，美国最好的策略是关注中国，努力与俄罗斯人建立友好关系，让他们受益。“由于我们在东欧的错误政策，我们正在将俄罗斯人带入中国人的怀抱，这违反了力量平衡政策。”

战争升级的理论受益者，无论是物质还是意识形态受益者，似乎都希望在北约/中央情报局的支持下，在支持先进技术的北约/中央情报局的支持下，重新加强全球金融单极主义，这种主义没有物质中心，但在意识形态上集中在 “西方世界” 的文化模式上工业发展，并领导美国和欧洲的 “军事工业园区”。令人惊讶的是，早在2019年，英国就将三叉戟核弹头的限制提高了40％（从目前的180枚增加到260枚），这掩盖了对经济安全、繁荣以及英国所代表的原则和价值观的 “系统性挑战”，并指出早在 2019年，今天发生对抗的主要风险来自俄罗斯。为了从 “西方世界” 中恢复世界秩序，计划过多的预期或战略计划。

默克尔迅速提出了 “多极主义者联盟”。但是，柏林和巴黎之间的差异表明，将它们付诸实践非常困难，尽管（社 民党的）弗里德里希·埃伯特基金会（SPD）的一项调查显示，42％的法国人和59％的德国人要求政府保持国际中立 。50％ 的法国人和 65％ 的德国人拒绝武装部队干预军事战斗。多极化显然是由独立的欧洲、俄罗斯、中国和其他地区大国倡导的。但不幸的是，对抗并没有停止，它继续牺牲太多的人类受害者，就像在所有战争中一样。

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