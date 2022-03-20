汉密尔顿：“这是一场艰难的比赛，我们取得了最好的成绩”

撰写体育赛事，3月20日英国人刘易斯·汉密尔顿（梅赛德斯），七次获得一级方程式世界冠军，本周日在巴林大奖赛上获得第三名，他本周日在萨希尔赛道上宣布这是一场 “艰难的比赛”，他对此感到非常高兴，因为他们取得了 “最好的结果”。 37岁的汉密尔顿解释说：“我想说的第一件事是对法拉利的许多祝贺，我很高兴看到他们再次表现出色，因为他们是一支历史悠久且史诗般的车队，” 汉密尔顿解释说，他在这两种情况下都保持着 “极点” 和胜利的历史记录。 这位古怪而壮观的斯蒂夫尼奇车手说：“今天对我们来说是一场艰难的比赛，我们在训练中遇到了问题，这确实是我们本可以取得的最好的成绩。” 他说：“当然，对于另外两名车手来说是不幸的（指的是两名红牛车手：倒数第二圈退役的荷兰人马克斯·维斯塔彭和最后一圈退出的墨西哥人塞尔吉奥·佩雷斯），但我们尽了最大努力，我们很高兴能获得这些积分。” 汉密尔顿在第三名之后解释说：“我知道这些人在工厂工作非常努力，这不会很快改变，但我们长期以来一直是最好的统一团队，我们都知道我们必须低着头，我们必须继续工作，因为还有很长的路要走。”在巴林完成。 这位七倍英格兰世界冠军说：“我们必须优化周末，在某个时候，我们将重返战斗。”首席 arh/og