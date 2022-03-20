体操和学生将面对拉普拉塔的另一个充满活力的经典：时间、电视和训练

体操队和拉普拉塔大学生队将在西甲杯第七天为另一场充满活力的拉普拉塔经典赛加油。两支球队将面临截然不同的礼物，因为 Lobo 来自被河床击败，迫切需要加起来三场（他没有参加四场比赛）才能梦想有资格参加下一阶段的比赛，而狮子尽管是最后一次击败博卡，在他的地区领先游行，周中成功获得了解放者杯小组赛的资格。

皮波· 戈罗西托（Pipo Gorosito）计划对所有线路进行更改，以从他在纪念碑上遭受的艰难0-4中恢复过来。其中第一个将是乌拉圭人布拉希安·阿莱曼（Brahian Aleman），他将在完成暂停日期后恢复所有权。此外，少年吉列尔莫·恩里克可以代替弗朗西斯科·杰洛梅塔进入。

尽管教练曾尝试过赫尔曼·吉弗里，但中后卫的莫拉莱斯和弗拉塔将保持基线的其余部分，科拉索作为边锋。在中间，巴拉圭人拉蒙·索萨和哥伦比亚人约翰·卡博内罗将被乐队安置，而阿莱曼将获得双5，内里·莱耶斯作为他的搭档。接下来，教练尝试了双重提示，佛朗哥·索尔达诺是加入克里斯蒂安·塔拉戈纳的人。

就俄罗斯人Zielinski而言，由于一系列遭遇，他还分析了拉普拉塔大学生的变体。目前，教练将无法指望毛罗·博塞利（Mauro Boselli），他在击败博卡青年队的比赛中左脚踝受伤，并等待着一些足球运动员的发展，例如哥伦比亚人纳尔逊·德萨（Nelson Deossa），他在冠状病毒呈阳性反应后已经能够从智利返回。

对于这场比赛，莱安德罗·迪亚斯（LeandroDíaz）可用（对阵埃弗顿他没有参加比赛，因为他在杯赛中被停赛），他肯定会与里奥内格里诺·古斯塔沃·德尔·普雷特（Rionegrino Gustavo Del Prete）进行进攻二人组，后者在受到强烈的流感状态影响后于昨天参加了比赛。问题之一是教练是否会保持三名中卫的阵容，这在解放者队对阵埃弗顿的两场比赛中表现非常出色。

另一种选择可能是回到四人制，齐林斯基必须从三名后卫中选择两名，曼努埃尔·卡斯特罗将为一方效力，佩莱格里尼为另一方效力，德尔·普雷特和迪亚兹领先。

可能的编队：

体操：罗德里戈·雷伊；吉列尔莫·恩里克、莱昂纳多·莫拉莱斯、吉列尔莫·弗拉塔、尼古拉斯·科拉佐；拉蒙·索萨、布拉希安·阿莱曼、内里·莱耶斯、约翰·卡博内罗；佛朗哥·索尔达诺和克里斯蒂安·塔拉戈纳。DT：内斯特·戈罗西托。

学生：马里亚诺·安杜哈尔；阿古斯丁·罗格尔、埃塞基尔·穆尼奥斯、法比安·诺格拉；莱昂纳多·戈多伊、豪尔赫·罗德里格斯、费尔南多·祖基、伊曼纽尔·马斯；马蒂亚斯·佩莱格里尼、古斯塔沃·德尔·普雷特和莱安德罗·迪亚兹。DT：理查德·齐林斯基。

仲裁员：西尔维奥·特鲁科。

体育场：胡安·卡梅洛·泽里洛。

霍拉：16:15。

电视：福克斯体育高级版。

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