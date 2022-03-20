Gajser 和 Renaux 在巴塔哥尼亚大奖赛中实施他们的法律；普拉多排名第三

体育写作，3 月 20 日斯洛文尼亚人蒂姆·加泽尔（本田）和法国人马克西姆·雷诺（本田）在巴塔哥尼亚赛道内乌肯举行的第三轮越野摩托车世界锦标赛巴塔哥尼亚-阿根廷大奖赛中占据主导地位，领先于完成比赛的西班牙人豪尔赫·普拉多（GasGas）在签下四分之二之后登上领奖台 Gajser 和 Renaux 在阿根廷赛道 Villa La Angostura 分享了胜利。这位法国人以一定的财富赢得了第一名，因为他以更加专制的方式利用了拉脱维亚人保罗·乔纳斯（Pauls Jonass）和斯洛文尼亚人第二轮的跌势。 在阿根廷大奖赛之后，已经三度获得顶级组别（2016年、2019年和2020年）世界冠军的Gajser以141分领先整体，比雷诺多17分。普拉多以 118 的成绩排名第三。 在第一轮比赛中，主动开始的西班牙人鲁本·费尔南德斯（本田）的急剧下跌为周六预选赛中最好的乔纳斯开辟了道路。 拉脱维亚人正在走向胜利，但是当他尝到胜利并允许抵制 Gajser 骚扰的雷诺首先越过终点线，领先于斯洛文尼亚人、瑞士人杰里米·西尔（雅马哈）和德普拉多（Jeremy Seewer）和德普拉多（De Prado），后者必须努力奋斗才能不再输掉地面。 鲁本·费尔南德斯（RubénFernández）跌倒后得以重返赛道，并获得了不错的第十五名。 在第二轮比赛中，领先的是普拉多。另一方面，这位西班牙车手无法抗拒 Gajser 单圈的推动。世界杯的领袖确实在球场的第三场部分胜利中独自射击。 不久之后，普拉多也被雷诺超越。这位法国人的节奏比Lucense车手要强得多，后者的努力集中在轻松地保持第三名，而不允许乔纳斯和鲁本·费尔南德斯从后面接近他，后者出演了一场激烈的战斗。 这一变化是，这位西班牙车手在最后几圈中崩溃了，在被费尔南德斯超越后获得第四名，费尔南德斯在这个袖子上签下了宏伟的第三名。对于顶级类别的新人来说，这是一项真正的成就。他以 74 分排名第六。 第四轮世界杯将于4月3日葡萄牙大奖赛在阿格达举行。首席 日本鬼子/ism