法哈多抨击 “由菲科·古铁雷斯代表” 的 Petro 和 Uribism，因为他们不知道选举结果

IMAGEN DE ARCHIVO. Sergio Fajardo habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, Marzo 8, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

3月19日星期六，安蒂奥基亚省前州长兼Centro Esperanza联盟候选人塞尔吉奥·法哈多（Sergio Fajardo）提出了竞选哥伦比亚总统的声明，其中一些人对立法选举的结果提出了质疑，称这是 “哥伦比亚的第一章”一场战争可以把国家推向前进。”

安蒂奥基亚前市长赢得了中央联盟的内部磋商，该联盟认可他为第一轮总统的唯一候选人，他批评了对反对党领袖古斯塔沃·佩特罗和民主中心的选举结果的强烈质疑，民主中心是他由麦德林前市长兼哥伦比亚小组候选人费德里科·菲科·古铁雷斯代表。

“我们已经收到通知。2022年由 “Fico” Gutiérrez代表的Petro和Uribism宣布，如果他们不获胜，他们将不会尊重选举结果。这是即将到来的战争的第一章，它可以使我们的国家领先。我要去照顾哥伦比亚。相信我，” 埃斯佩兰萨中心联盟的候选人说，他在三个政治联盟的获胜者中赢得了最低的选票。

这些声明是在民主党中心要求国家民事登记处 “审查陪审团可能修改的每张牌” 重新计票之后数小时发表的，他们指出，预先计票和计票之间的差异，他们失去了参议院 14 个席位中的一个席位，是 “不寻常的”。

同样，集体的自然领袖阿尔瓦罗·乌里韦（Álvaro Uribe）表示，选举留下了一种 “不信任” 的感觉，这归因于E-14和 “毒品贩运地区对石油主义的压倒性投票” 的矛盾之处，这就是为什么他邀请人们忽略结果的原因，结果是他们输了他们作为替补席多数席位的地位。

就他而言，领导该国投票意向民意调查的左翼领导人重申，历史条约席位的投票存在违规行为，在书记官长办公室的综合审查证实参议院恢复了三个席位之后，投票中存在违规行为。

“从统计学上讲，在一张桌子上，所有陪审员不可能同时犯错。“历史契约” 的候选人说，将教授从乌里韦压制的陪审团名单中除名有一个目的：组建同质的陪审团，将结果改变数万人。”

与他自己的信息相反，埃斯佩兰萨中心联盟的候选人塞尔吉奥·法哈多（Sergio Fajardo）上周四提到，他支持对新自由主义的要求，这是一个重生的集体，是中心联盟的一部分，该联盟要求进行全面重新计票，认为在42.3％的表格中，, 在全国47,000张桌子上, 解放领袖路易斯卡洛斯加兰创立的政党没有获得任何选票, 这是 “难以置信的”.

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