Epigmenio Ibarra 指责费利佩·卡尔德隆涉嫌仇外心理：“成为危地马拉人将是一种荣幸”

电视制片人 Epigmenio Ibarra 指责这位前总统涉嫌仇外心理费利佩·卡尔德隆（Felipe Calderó n）听取了米却肯州政治家献给他的信息，他在那儿 “以贬低的方式” 将他命名为”危地马拉 "。

Argos Comunicación的创始人通过他的官方帐户回答说，他最初来自危地马拉将是一种 “极大的荣幸”；但是，他澄清说，他出生于墨西哥，他的所有血统都来自墨西哥共和国。

他还向前总统澄清说，从他的角度来看，政治边界只能理解为地图上的点和破折号。因此，他补充说，他钦佩、尊重和热爱中美洲人民与墨西哥分享的历史。

“成为危地马拉人将是 @FelipeCalderón 对我来说是一种巨大的荣幸。我钦佩、热爱和尊重中美洲人民，对我来说，边界是地图上的点点和破折号。我出生时是墨西哥人：儿子，孙子，曾孙，曾孙和墨西哥人的小屋”，他在3月20日星期日写道。

这位电视制片人回应了费利佩·卡尔德隆（照片：Twitter/ @epigmenioibarra）

在第二封信中，他更强烈地抨击这位前首席执行官，并称他为 “法西斯主义者”，因为他利用一个国家的人民来对付他；对此，他保证，这种态度不仅是卡尔德隆·伊诺霍萨的态度，也是他的追随者的态度。

最后，这位记者还指出，费利佩·卡尔德隆（FelipeCalderón）据称是仇恨的煽动者，尤其是在他六年任期内开始实施安全战略之后，该战略被称为毒品战争，为此伊巴拉判处他的双手沾满了无辜的鲜血。

在社交网络上，卡尔德隆因以 “贬义” 的方式对 Epigmenio Ibarra 使用 “危地马拉” 而被指控仇外心理（照片：EFE/Esteban Biba/Archive）

埃皮格梅尼奥·伊巴拉（Epigmenio Ibarra）的强烈言论是对前总统上周六（3月19日）发布的推文的回应，他在推文中指责武装部队在武装部队期间涉嫌 “滥用”纪录片费利佩·安赫莱斯国际机场，人民的作品。

卡尔德隆·伊诺霍萨（Calderón Hinojosa）用不到240个字符回应了前民主革命党（PRD）激进分子费尔南多·贝劳扎兰（Fernando Belaunzarán）发布的推文，他在录音中嘲笑了一段录音片段，其中看到一名陆军将军与费利佩·安吉利斯的雕像 “交谈”。

针对这一评论，米却肯州保证，这不是武装部队人员的错，而是 “危地马拉人的异想天开” 的错，指的是伊巴拉据称在演出期间下达的命令。

“但这不是瓦列霍将军的错。他接受命令。这位前总统写道，他们使用（等等）墨西哥士兵来进行危地马拉的异想天开真是太可惜了。

AMLO 在费利佩·安吉利斯机场接待了 Epigmenio Ibarra 谈论这部纪录片（照片：Twitter/ @lopezobrador_）

但是，伊巴拉的批评并不是唯一的批评，因为圣拉扎罗莫雷纳民族复兴运动（莫雷纳）的议会顾问亚伯拉罕·门迪埃塔（Abraham Mendieta）也加入了批评，他还指责卡尔德隆对外邦人 “不屑一顾”。

这位莫雷尼斯塔顾问在评论中标记了这位前总统，表示卡尔德隆的话是 “惊喜”，因为他在六年任期内与西班牙人一起工作。

“费利佩·卡尔德隆以贬义的方式将 @epigmenioibarra 称为 '危地马拉人'。门迪塔写道，尽管Epigmenio是墨西哥人，但仇外心理是谁强加了西班牙内政部长，并雇用了西班牙人参加竞选活动：“AMLO：对墨西哥的危险”。

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