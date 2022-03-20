复活节：从布宜诺斯艾利斯开车到门多萨，科尔多瓦和主要旅游目的地需要多少钱

面对复活节假期，许多人决定用自己的汽车在国内旅行并享受内陆边境，尤其是考虑到出国旅行的困难，以及考虑到由于体重差距，购买美元变得越来越困难。而且，尽管在高通货膨胀的背景下穿越阿根廷对于当地游客来说也不容易，但对于那些有储蓄并决定在四月度过漫长周末的人来说，这无疑是最容易获得的选择。

在这种情况下，Infobae 进行了一项调查，以说明 从布宜诺斯艾利斯乘汽车前往该国一些主要旅游目的地的费用，调查显示，往返巴里洛切需要多达28,665.7美元的汽油；到门多萨的17,965.60美元；最多7,133美元，40 美元去马德普拉塔；23,381.70 美元去米西奥内斯的伊瓜苏港，12,549.50 美元去科尔多瓦。

根据有多少人共享行程，这也可能是比个人费用更便宜的选择。

上车时，必须考虑家庭预算。根据Indec的数据，特别是考虑到工资的购买力受到通货膨胀的侵蚀，通货膨胀在过去12年中达到52.3％。还要考虑到汽油价格的上涨，汽油在汽车总支出中所占份额中增长最快的项目之一。

应该记得，本月燃料有所增加。在这方面，YPF公司上周一宣布，其基本燃料价格平均上涨9.5％，优质燃料平均上涨11.5％。

同时，阿根廷旅游协会（CAT）主席古斯塔沃·哈尼（Gustavo Hani）告诉 Infobae，人们对2022年复活节假期有很多期望。“我们看到，全国各地的旅行需求持续增长，我们对旅行对社会的意义以及对该国经济的影响感到非常满意。他说，我们来自一个成功的夏季，借助PreviaJE的强大工具，旅游业作为支撑各省和创造真正就业机会的活动的重要性得到了证明。”

“本着这种精神，我们努力在复活节期间实现一场伟大的旅游运动。我们相信，随着漫长的周末和度假的推动，今年我们将继续恢复旅游业，“他补充说。

布宜诺斯艾利斯-巴里洛切

乘坐中型汽车从布宜诺斯艾利斯到巴里洛切需要行驶约1640公里，这意味着平均消耗217升。如果考虑到YPF的超级汽油价格（其在布宜诺斯艾利斯市的价值为每升109.90美元）， 则需要支付约23,848.30美元，而如果您使用优质石脑油（每升132.10美元），则支出为28,665.7美元。这些价值在 CABA 之外上升。

巴里洛切文娱中心全年接待游客

专家强调，根据汽车的维护情况，油耗可能会有所不同，例如汽车的正确调整：轮胎压力以及空气和机油滤清器的状况；以及处理方式。

在这种情况下，必须在费用中加上大约六次通行费（总计511.71美元）的费用。

布宜诺斯艾利斯 — 门多萨

对于那些选择山脉和葡萄园作为景点并决定参观库亚纳省的人来说，他们每段行驶约1,047公里，这意味着中型汽车平均消耗136升汽油。

要从布宜诺斯艾利斯到达葡萄酒之乡，每段行驶约1,047公里。

因此，以每小时110公里的速度行驶的车辆的支出计算表明，装载超级汽油的费用为14,946.40美元，而使用优质汽油的成本上升到17,965.60比索。

必须向该目的地收取一个 10 路通行费的费用，每个路段的总费用约为 831.71 美元。

布宜诺斯艾利斯-马德普拉塔

即使在秋天，哥斯达黎加派对也始终是一个不错的选择。从这个意义上讲，像每年一样，马德普拉塔（Mar del Plata）是访问量最大的预订目的地之一。

在选择旅游目的地方面，马德普拉塔仍然是阿根廷家庭的经典之作（Shutterstock）

从省道2号线到布宜诺斯艾利斯市的距离约为414公里，这意味着往返行程消耗54升。 在这种情况下，如果你装载超级汽油，你需要掏出大约 5,934.60 美元；如果你消耗溢价，你需要掏出大约 7,133.40 美元。

为了达到快乐的人，必须考虑五次通行费的支出，单程总共累计约 457.71美元。

布宜诺斯艾利斯 — 科多瓦

这个省从布宜诺斯艾利斯经由9号国道进入，在观光方面，也是阿根廷最受欢迎的目的地之一。

一年四季，科尔多瓦山脉往往都是游客的吸引力（Credit Prensa Visit Argentina）

在这种情况下，从CABA出发，您必须行驶约700公里才能到达首都科尔多瓦，这意味着行驶返回所需的1400公里需要消耗95升的油耗。 这样，如果您收取超级费用，则需要花费大约10,440.50美元；如果您收取优质汽油，则需要花费大约12,549.50美元。

要获得 la docta，有必要在预算中增加大约六次通行费，每节总额为 611.71 美元。

布宜诺斯艾利斯 — 伊瓜苏

最后，那些想要参观或重温米西奥内斯的伊瓜苏瀑布并开车去的人将不得不往返布宜诺斯艾利斯约2600公里，因此他们将消耗177升汽油。 因此，如果您装载超级汽油，则必须支付19,450.30美元，而对于最昂贵的汽油，则必须支付23,381.70美元 。

在这种情况下，有必要考虑花费八次通行费，总额为901.71美元。

阿根廷一侧的伊瓜苏瀑布-© Nicholas Tinelli/阿根廷摄影工作室

驾车旅行时的其他费用

应该注意的是，总成本可作为参考，投资包括一系列标准价值，其中包括汽车零部件的雕刻（根据第3708号法律是强制性的），其在纽约市确定的价值为3,000美元，此外还包括技术车辆的成本（也以CABA计）汽车验证（VTV）为4,024美元。

对于不超过3500公斤、车龄超过三年或行驶超过6万公里的私家车，VTV程序是强制性的。要求是持有身份证、当前的驾驶执照和有效的车辆保险。还需要提供与轮班预订相对应的付款证明。如果是第三方，则使用绿卡或蓝卡。

对于汽车零部件的雕刻，该程序必须由位于纽约市的所有机动车辆所有者执行。要求必须持有标题或绿色/蓝色身份证以及有效的身份证件。该过程完成后，您将获得一份表格和一张晶片，用于标识车辆已雕刻。

必需的文档

同样重要的是要记住，为了能够在国家和省级路线上以及在街道和高速公路上旅行，必须持有哪些证件。

国家道路安全局通知说，驾驶的强制性文件包括有效的驾驶执照和授权车辆类型、DNI、车辆身份证（蓝卡或绿卡）、晶圆和强制性技术审查证书（根据法律规定）位于车辆）、针对第三方的强制性保险单的当前证明，两个专利牌照均放置在可见、未改动、状况良好且适当的位置，车辆结算税（专利）的付款证明和证明，以及装有 CNG 的车辆的有效晶圆。

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