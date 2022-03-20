喝雨水和吃街头鸽子，马里乌波尔的封闭生活

敖德萨（乌克兰），3月20日年轻的加琳娜·巴拉巴诺娃（Galyna Balabanova）在她的家乡乌克兰东南部的马里乌波尔度过了最后三周的围困，她的邻居们来那里收集雨水和煮鸽子，以便在俄罗斯军队的包围中幸存下来。缺少基本用品。 “邻居们团结起来，使地下室成为庇护所。现在，他们收集雨水，在篝火旁煮鸽子和其他动物以求生存。这座城市几乎没有任何药品，” 巴拉巴诺娃在电话交谈中告诉埃菲。 据市政当局称，马里乌波尔是一座拥有 50 万居民的城市，是这场冲突中受打击最严重的城市之一，该市近 70％ 的房屋被炸毁。 离开马里乌波尔 巴拉巴诺娃于3月16日设法离开马里乌波尔，同一天，乌克兰当局指责俄罗斯当局袭击了该市的戏剧院，那里有数百人躲藏在该建筑物的防空洞中。 “剧院爆炸时我正要离开城镇，我刚听见。在城市的郊区，从（人道主义）走廊出发。你可以完美地看到这座城市是如何以各种可能的方式从各个方向受到攻击的，” 他说。 这位年轻女子使用了为撤离城市而设立的人道主义走廊之一，但这些台阶遭到了袭击。 “奇迹般的是我们没被枪杀。从那时起，我们将继续使用私人交通工具，不使用官方走廊，风险自负。一路上，有20多个检查站，关押着俄罗斯制服的男子，他们每隔500米对汽车进行一次检查。我们想无助地哭泣，因为我们要把家人和朋友留在城里，” 他说。 乌克兰当局一直在开放人道主义走廊，以便从该国一些遭到俄罗斯人袭击的最重要城市撤离平民，但马里乌波尔的城市实际上已被封锁，世界各国领导人和国际组织都要求解决这个问题，以使邻国逃离。 正如乌克兰副总理伊琳娜·韦雷舒克（Iryna Vereshchuk）昨天所说，“并非所有的人道主义走廊都在运作”，他指出，至少有4100人已经设法离开马里乌波尔，其中包括近1,200名儿童。 “在城市里，我看到了俄国人，但只是从远处看到，因为在我离开时，市中心尚未被占领。我看见了他们的汽车、战车和坦克。我还在城外的检查站看到他们，在那里他们试图在心理上折磨那些离开城市的人，表现出他们的伪力量，” 他说。 最糟糕的时刻 根据联合国世界粮食计划署的数据，巴拉巴诺娃是设法逃离马里乌波尔的数千人之一，马里乌波尔的水和食物供应正在耗尽，目前几乎不允许人道主义援助进入。 “马里乌波尔每小时都受到大炮、航空和坦克的袭击。所有街道无一例外，大部分房屋都被摧毁（...）有超过15个避难所所在的工厂每天都遭到袭击，” 他说。 不仅是这些建筑物，还有学校和医院，因为乌克兰当局在一个多星期前指责莫斯科轰炸了一家儿童医院，造成三人死亡，其中两人是未成年人。 但是，根据市政当局的说法，自入侵开始以来，俄罗斯否认是在这个城市中采取这一行动的幕后黑手，该城市已有1200多人死亡。 “最糟糕的时刻是有六架飞机同时在城市中盘旋并进行持续袭击。恐怕想想今天的情况会是什么样子，” 他解释说。 在她在镇上的悲惨经历中，巴拉巴诺娃说，人们从最远的社区来找她和她的家人寻求帮助。 “他们想知道当局、市长甚至殡仪馆进入了哪里。他们想知道为什么现在必须把亲人埋在自己的花园里，” 他说。 但是，对她来说，最艰难的时刻是现在，因为她无助地生活在这种情况下：“现在我已经摆脱了危险，我无法帮助那些写信给我的人，要求我把亲人从被围困的马里乌波尔带走，甚至给他们带水和面包的人”。 他总结说：“他们不仅限于围困这座城市，还决定将其从地球上抹去。” 艾萨克·J·马丁