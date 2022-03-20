丹尼·阿尔维斯（Dani Alves）：“我们的任务是恢复身份以达到顶峰”

马德里，3月20日，巴塞罗那的巴西国际后卫丹尼·阿尔维斯本周日在圣地亚哥伯纳乌球场对阵皇家马德里的比赛中以0-4战胜皇家马德里后宣布，他们过着 “一个夜晚”，他们在这个由哈维·埃尔南德斯（Xavi Hernández）领导的新舞台上为自己设定的目标bench 的目的是 “恢复身份以便登顶”。 巴萨队以加蓬皮埃尔-埃默里克·奥巴梅扬的双打以及费兰·托雷斯和乌拉圭人罗兰·阿劳霍的另外两个进球击败皇家马德里。 “再一次，在竞争对手的房子里，我们住了一个晚上。圣地亚哥·伯纳乌很困难，在这个体育场赢得胜利总是一种乐趣，而且我们已经有一段时间没有赢了。” 阿尔维斯说，他在马德里迪斯塔体育场打了400场巴萨比赛。 阿尔维斯说：“这是庆祝 400 场比赛的最佳礼物，” 阿尔维斯说，他谈到了自己和最小的孩子一起在更衣室里扮演的角色。 “我想要做的是让他们知道危在旦夕，不仅是踢足球，还要捍卫故事、感觉和色彩。巴西人在比赛结束时说：“我们需要年轻人了解这个俱乐部的感受，而年纪较大的俱乐部则要表现出来，有很多危在旦夕，如果我们做对了，我们将度过美好的时光。” “我们的任务是恢复身份，这将把我们带到顶峰。这就是过去的样子，也不会改变。巴塞罗那有比赛方式和哲学，这就是让俱乐部变得很棒的原因。很明显，如果我们做我们习惯做的事情，标题就会出现。联赛很困难，但他们让我们做梦，梦想是免费的。我们必须尽自己的一份力量，看看会发生什么”，他总结道。首席 101-041 drl/jl