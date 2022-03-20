COVID-19：哈佛大学的医生警告说，在 IMSS 中插管的患者中有十分之九死亡

哈佛大学医生 Laurie Ann Ximénez-Fyvie 再次抨击墨西哥城（CDMX）政府首脑克劳迪娅Sheinbaum 希望在首都加强针对 COVID-19 的疫苗接种策略。

这位专家通过她的 Twitter帐户指责总统与墨西哥社会保障研究所（IMSS）所长佐伊·罗夫莱多（ZoéRobledo）一起 “建立流行病学格局的替代现实”。

在此之前，Morenista通过同一平台感谢研究所的负责人和工作人员在 “大流行最困难的时刻” 以及在 “最紧张” 的疫苗接种日中的存在和工作：“我们永恒的感激之情”，发表了官方。

劳里·安强调说，刚刚超过 50％ 的住院患者死于 COVID-19，但未插管。（照片：屏幕截图）

但是，《无法弥补的伤害》一书的作者与Sheinbaum矛盾，他说IMSS的行为 “非常残酷”，因为根据表格不同卫生部门的死亡率，有50.5％的住院Covid患者已经死亡。

也就是说，墨西哥研究所将是突发卫生事件中死亡人数最多的研究所，其次是国家工人社会保障和服务研究所（ISSTE），占 40.2％；卫生部，占40％；海军秘书处，占36.5％；墨西哥石油公司（墨西哥石油公司），占 35.5％，国防部（Sedena）占34％，私营部门占18.7％。

此外，医生补充说，IMSS报告了 91.2％的插管患者死亡，这使其成为唯一超过90％的行业，无论受害者处于何种插管状态。

“在CDMX中，每2名在IMSS住院的 COVID-19 患者中就有1人（插管和未插管），每10名插管患者中就有9人死亡。想想这些数字，” 他说。

该国的32个实体将同时恢复流行病学交通信号灯的绿色。（照片：路透社/古斯塔沃·格拉夫）

卫生部（SSA）报告说，墨西哥共和国所有州的流行病学地图将首次重新涂成绿色 到目前为止，是 COVID-19 疫情的时候。

最后一个红色（风险最高）的实体是两个月前的阿瓜斯卡连特斯（Aguascalientes），在经历了五个月的稳定之后，它是唯一一个重返该水平的实体。

这样，正式确认了2022年初触发的 “第四波传染病” 的结束，其特征是 Ómicron 变种占主导地位。

应该指出，这将是几个标界单位在某些情况下选择撤回的措施的后续行动，例如完全恢复活动或可选择在开放空间使用口罩。尽管如此，卫生当局还是强调，面对可能的上升，不要放松警惕并接种加强剂量的疫苗。

在 3 月 18 日的削减中，SSA 报告了 4,860 例新感染病例和 125 例死于 COVID-19。同时，全共和国估计有 15,498项资产，其中南下加利福尼亚州、阿瓜斯卡连特斯、墨西哥城、特拉斯卡拉和科利马州的资产最多。

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