Courtois：“我们给出的形象令人无法接受”

马德里，3月20日比利时皇家马德里门将蒂博特·库尔图瓦（Thibaut Courtois）保证，他的球队在对阵巴塞罗那（0-4）的比赛中给出了 “不可接受的形象”，他批评了球队 “下半场停止战斗” 的态度。 “今天我们给这个俱乐部的形象令人无法接受。有人员伤亡，但没有注意到星期四谁参加了比赛，就是他们。他们发现了很多差距。我们还没那么紧凑，我们只能保持干净的床单一段时间。在第一个目标中，他们在第一篇文章中是预期的，而在第二个目标中，我们也不是很专心。休息后，我们认为我们可以回到比赛中，十秒钟后，费兰独自一人对着我...”，他在Movistar+中进行了分析。 一位库尔图瓦起初不想批评他的教练意大利人卡洛·安切洛蒂的战术决定，但后来在决定离开时指出，由于法国人卡里姆·本泽马受伤而缺席，他没有向前提及缺席。 “我们必须在内部谈论战术。开始和下半场都没有出来... 我们必须在内部讨论，而不是在这里讨论”，他开始说， “我们在杯赛中用假的 '9' 打球，但我们几乎没有射门，今天情况也一样。我们开局不错，我们有机会与 Fede（Valverde）合作，这对马克有好处，但后来我们失败了。在球赛中我们还没找到自由人而且你让自己复杂化。然后，在下半年我们不能像这样开始。这个盾牌需要战斗，我们在下半场停止了战斗；我们本可以得到更广泛的结果，” 他补充说。首席 1011880 womb/jl