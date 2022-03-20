阿根廷冠状病毒：报告了1,227例感染和11例死亡，是本年度死亡人数最低的

A healthcare worker takes a swab sample from a man to be tested for the coronavirus disease (COVID-19) as people line in the background to be tested, in Buenos Aires, Argentina January 6, 2022. Argentina broke its record for COVID-19 infections on Wednesday, approaching 100,000 daily cases as it faces a third wave of the pandemic. REUTERS/Agustin Marcarian

国家卫生部于20 22年3月20日星期日报告说， 在过去的24小时内，记录了11例冠状病毒死亡，这是今年的最低数字 。他们还报告了1,227例感染。因此，自疫情开始以来，病例总数上升至9,007,753例，而死亡总数为127,494例

在布宜诺斯艾利斯市宣布将停止要求所有学校使用口罩之后，昨天，布宜诺斯艾利斯市总干事布宜诺斯艾利斯省文化与教育部阿尔贝托·西莱奥尼（Alberto Sileoni）指出，在布宜诺斯艾利斯，“他们遵循联邦卫生委员会（COFESA）关于课堂医疗保健的指导方针”，并表示，到目前为止，“使用口罩并没有什么新鲜事”。

“ 我不参与其他司法管辖区的决定，我们遵循COFESA的指导方针，” 这位部长在 R adio Rebeld e接受关于布宜诺斯艾利斯政府决定取消在纽约市学校强制佩戴口罩的决定时说。布宜诺斯艾利斯在这方面，他表示，在布宜诺斯艾利斯地区，由卫生部确定方向，作为教育当局，他 “对这条路线非常满意”。

“目前，大约有1,800所学校已成为3至11岁男孩和女孩的疫苗接种点。目前，所有预防措施都在学校举行，” Sileoni补充说。

与CABA不同，从本周一开始，CABA将不再需要学生戴口罩；布宜诺斯艾利斯教育部长排除了PBA（Maximiliano Luna）使用口罩的变化

根据联邦卫生委员会（COFESA）的说法，向国家卫生部提供咨询的专家委员会和泛美卫生组织、阿根廷儿科学会和联合国儿童基金会参与的健康教育工作组都建议 继续强制使用口罩，包括在一年中的时间以及可能伴随的不同呼吸道病毒传播的学校环境 。

西莱奥尼还提到了教育组合发起的鼓励因疫情而辍学的学生重新上学的策略，并认为起初教育系统之外有 “大约278,000名年轻人”，而目前 “大约有278,000名年轻人”62,000人在中学，其中8,000人是小学”。

西莱奥尼说：“寻找他们的任务仍在继续，名为 “轨迹伴奏” 和 “与完全存在重新链接” 的计划将致力于加强学习，” 西莱奥尼说，并解释说，如今，他们面临两个问题：“那些离开的人和经历过的人疫情没有学习我们必须学习的一切”。

当被问及学校评估和国际学生评估计划《比萨报告》时，西莱奥尼强调了 “评估教育体系” 的重要性，但表示他们不同意 “比萨联盟”，因为考试业务，方法问题和没有接管证据最终产生的政治解释”。

关于国际学生评估计划（PISA），Sileoni强调了 “评估教育体系”（Istock）的重要性

这位部长宣布，在本学年，将对在疫情中通过一年级和二年级的三年级学生以及六年级的学生进行特定的测试，以了解他们在什么情况下进入中学。

采访快要结束时，西莱奥尼提到了教师培训，他说：“教育系统正常运作的关键之一是知识的传播。她说：“为此，对教师的初步培训至关重要，然后在他们已经是教师的时候进行持续的培训，” 她保证，从教育组合中，他们 “正在极大地振兴高等教育，现在我们正在讨论课程重新设计。”





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