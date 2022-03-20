针对微软的反竞争行为向欧盟委员会投诉

不同消息人士告诉法新社，三家公司向欧盟委员会投诉微软，指责这家美国科技巨头在其云服务中采取反竞争做法。

法国公司OVHCloud在发给法新社的一份声明中表示，微软在云服务市场 “正在破坏公平竞争并限制消费者的选择”。

公司抱怨说，根据微软针对其Office 365服务的许可协议中的某些条款，如果该软件不是基于美国集团拥有的Azure基础架构，则费用会更高。

它们还可以确保用户体验更差，并且如果不与Azure配合使用，则与其他 Microsoft 产品不兼容。

微软在给法新社的一份声明中表示，“欧洲云服务提供商已经利用微软软件和服务建立了成功的商业模式”，他们有很多使用它们的选择。

他补充说：“我们一直在评估如何最好地支持我们的合作伙伴，并在所有环境中向所有客户（包括其他云服务提供商的客户）提供Microsoft软件。”

该投诉于本周由《华尔街日报》首次报道，于去年夏天向欧盟委员会竞争主管机构提出。

微软已经在2021年初受到另一家公司集团的类似投诉，也是在欧盟委员会面前。

这家美国巨头因与其Internet Explorer浏览器，Windows操作系统或程序许可规则相关的反竞争行为而受到布鲁塞尔的多项罚款。

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