哥伦比亚今年 3 月 20 日报告了 693 例新的 covid-19 感染病例

Fotografía de archivo en la que se registró a una enfermera al preparar una dosis de una vacuna contra la covid-19, antes de aplicársela a una mujer, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

卫生部于2022年3月20日星期日报告说，哥伦比亚有542例新的covid-19病例。在过去的24小时内，共处理了21,368项检测，其中8,394项为PCR，12,974项为抗原。

报告还指出，在最后一天，有18名哥伦比亚人死于这种疾病。这样，自大流行开始以来，该国共有139,452人死于该病毒。

通过汇总所有数字，哥伦比亚总共感染了6,081,131例，其中5,669例为活跃病例，5,913,303例对应于已经设法克服该疾病的阳性病例。

2022 年 3 月 20 日星期日在哥伦比亚发布的 Covid-19 报告

至于报告病例最多的地区，波哥大以224例感染者为首，其次是昆迪纳马卡，感染67例，第三位是考卡山谷，57例。

2022年3月20日星期日哥伦比亚有关新冠肺炎的部门报告

该国有299家企业集团。这些地区是：安蒂奥基亚、大西洋、巴兰基亚、波哥大、博亚卡、卡尔达斯、卡克塔、卡萨纳雷、塞萨尔、乔科、昆迪纳马卡、瓜伊尼亚瓜维亚雷、威拉、拉瓜希拉、马格达莱纳、梅塔、纳里尼奥、普图马约、金迪奥、里萨拉尔达、苏克雷、考卡山谷、瓦莱 aupés。

这就是该国疫苗接种的进展情况

卫生部的最新报告还显示，截至2022年3月18日星期五 11:59，哥伦比亚已经共使用了 79,665,183剂针对covid-19的疫苗。

2022年2日（星期日）哥伦比亚国家疫苗接种计划报告

根据同一份报告，拥有完整疫苗接种时间表的哥伦比亚人，即已经接种过两剂生物疫苗的人，目前为28,115,233人，而6,290,927人已经接受过单剂疫苗接种。同样，已经施用了9,824,856剂加强剂量。

同样，在最后一天，共使用了107,849种疫苗，其中34,357种是第二次注射，另有6,123种是单剂疫苗。

在过去的几个小时中，已知针对covid-19的疫苗接种计划指南发生了变化，其中将包括第四剂。这一消息是由卫生部促进和预防主任格尔索·贝尔蒙特（Gerso Bermont）在统一指挥所期间宣布的。

因此，截至今天，根据2022年第419号决议，它已授权对已经接受移植或正在接受免疫抑制治疗的患有自身免疫性疾病的患者使用第二助推剂。

Bermont解释说，“对于所有疾病，例如白血病，骨髓瘤，淋巴瘤，正在接受化疗的人，患有自身免疫性疾病的人，所有接受免疫抑制治疗和原发性免疫缺陷的人”，正在批准使用第二助推器。

他还指出，如果主治医生根据他的医疗标准认为合适的话，将使用第四剂药物，并补充说，卫生部 “不应设置障碍”。

他指出，“根据医学建议，对患有特定临床病症的人群使用第二种加强剂将在第三次服药30天后进行”

贝尔蒙特（Bermont）宣布的对疫苗接种计划指南的另一项修改是，该计划还批准使用异源疫苗来完成时间表，也就是说，第一剂疫苗以外的疫苗可用于第二剂疫苗和加强剂。

他说：“正如我们一直在谈论异源增援部队一样，允许异源疫苗接种来完成计划。”

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