科洛·科洛击败帕莱斯蒂诺并在智利锦标赛中获得第二名

智利圣地亚哥，3 月 20 日，科洛·科洛在科布雷萨尔领导的智利锦标赛的第七天以 5-0 击败帕莱斯蒂诺之后，本周日成功升至第二名。 在西斯特纳市政局表现出最好的面孔之后，酋长队离开了 14 个单位，仅落后于他们的直接对手两个单位，对阵自前锋胡安·马丁·卢塞罗在第 6 分钟打进上半圈进球以来一直没有抬起头的巴勒斯坦人。 几分钟后，阿根廷人在阿尔博斯进行了激烈的集体比赛之后重复，第三位负责他的同胞巴勃罗·索拉里。 埃米利亚诺·阿莫尔（Emiliano Amor）在卢塞罗（Lucero）的出色交叉之后排名第四，并在比赛结束前几分钟关闭了比分克里斯蒂安·桑托斯。 前夕，由于中场球员弗朗西斯科·阿拉尔孔和巴拿马前锋塞西里奥·沃特曼在下半场的进球，科布雷萨尔以 2-1 击败了 Conquimbo Unida 并赢得了冠军头衔。 排在第三位的是Ñublense，得分相同（14）且比赛待定。 排在榜首的下方是天主教大学，该大学在2-3落入奥希金斯或智利大学之后排名第八，排名第十，后者与排名第四的库里科工发组织等于1-1。 在赢得前四届锦标赛的杯赛之后，十字军正在经历一个艰难的时期：他们远未达到顶峰（通常是这样），并且在短短七天内就赢了四场失利。 现在正在关注他们的下一场决斗，即 4 月 3 日对阵智利大学的大学经典赛。 在甲级联赛的17家俱乐部中，埃弗顿·比尼亚仍在等待周日晚上对阵奥达斯·意大利诺的比赛，周一安托法加斯塔将与Unión La Calera和Unión Española对阵Ñublense竞争。首席 pnm/cav