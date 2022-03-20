“CODA” 在好莱坞制片人奖上大获全胜

洛杉矶（美国），3月20日 “CODA” 惊讶地获得了昨晚在美国洛杉矶举行的好莱坞制片人联盟（PGA Awards）的最高奖项。 这部电影在圣丹斯电影节上获胜后，在颁奖季以微不足道的选择开始，最终以 “狗的力量” 作为奥斯卡的最爱之一获胜。 这一认可进一步加剧了其最近在演员协会（SAG Awards）颁奖典礼上的胜利，进一步激起了这位珍贵小雕像的最后阶段，该小雕像还没有找到坚定的胜利赌注，距离好莱坞学院的获奖者还有一周的时间。 尽管上周席卷了电影制片人简·坎皮恩（Jane Campion）颁发的 BAFTA、评论家选择奖和导演协会奖（DGA Awards），但另一个强有力的选择 “狗的力量” 却空无一人。 就好莱坞制片人联盟（PGA Awards）奖而言，其目的是表彰参与小说的制片人。 除了其他专业奖项外，它们还成为奥斯卡颁奖典礼的指南针，因为许多选民还选择了与好莱坞奥斯卡金像奖公会相对应的类别。 在本期中，获得PGA提名的十部电影中有八部也是奥斯卡奖的候选人。 所有这些都是由 “CODA” 赢得的，这是一部友好的电影，讲述的是一个聋哑父母的女儿，她在音乐方面很有才华，Apple TV +在圣丹斯电影节首映后花费了2500万美元。 就其本身而言，受哥伦比亚魔幻现实主义启发的迪士尼电影《Encanto》赢得了最佳动画电影，与其他热门影片相比，例如 “卢卡” 和 “米切尔与机器”，后者是安妮的获奖者，动画行业奖。 在电视部分，“继承” 再次主导了戏剧类型，而 “泰德·拉索” 则在喜剧中占据主导地位，这支乐队已经在艾美奖上大获全胜。 “伊斯特敦的母马” 赢得了最佳限量系列（迷你剧），“RuPaul's Drag Race” 获得了最佳比赛，“Summer Of Soul” 获得了最佳纪录片，从而重新证实了其作为奥斯卡最爱的地位。 好莱坞颁奖季将在周日继续进行，编剧工会晚会将在3月27日的奥斯卡颁奖典礼上达到高潮。