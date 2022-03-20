快要清除停赛了，Laureano 想参加比赛

美国亚利桑那州梅萨（美联社）—— 好像他知道的那样，克里斯蒂安·帕奇本周在奥克兰首场季前赛之前停在拉蒙·劳雷亚诺的储物柜前，开始与中场外野手聊天。

就在几分钟前，劳雷亚诺向媒体描述了她与同胞多米尼加·帕奇的美好关系，多米尼加·帕奇是一位杰出的潜在客户，他是亚特兰大本周为赢得一垒手马特·奥尔森而借出的青年计划的一部分。

Laureano 和 Pache 在竞选间休息期间在他们的家乡圣多明各相识。护林员一起训练，不知道他们会成为伙伴。现在，他们已经建立了一种关系，首先是导师。

23 岁的帕奇用问题轰炸了 27 岁的劳雷亚诺。在勇士队工作了六年之后，他想尽快适应自己的新会所。

劳雷亚诺说：“当他问我问题时，我总是尽力帮助他。”“我认为他渴望学习，就像我以前一样。你每天都有一个例行程序，所以你习惯了你的游戏和你的一天。他在做。”

当天下午，劳雷亚诺在中场开始比赛，因为他被允许进入仙人掌联赛，尽管他在2021年检测出违禁药物呈阳性后仍被停赛80场比赛。

劳雷亚诺将错过常规赛的第一个月，而他将完成点球的清除。

劳雷亚诺谈到这位经理时说：“我很感激（马克）Kotsay 来找我，告诉我他正在参加第一场比赛，” 劳雷亚诺谈到在竞技队的第一年的经理。

就他而言，Kotsay 评论说：“至于拉蒙，你知道他喜欢棒球。显然，他被自己的行为剥夺了这一点，但他已经承担了责任。这是这种文化和团队的一部分。”

他补充说：“随着我们的前进，我们将管理他的工作量，因为竞选活动开始后他确实有27天（比赛还处于停赛状态）。”“而且你将有机会参加不少比赛，并进行足够的重复以做好准备。”