巴西卡多佐赢得 “安达卢西亚阳光之旅” 最杰出的赛事

加的斯 (西班牙), 20 3月巴西车手贝尔纳多·卡多佐（Bernardo Cardoso）, 在 “Mosito Van Het Hellehof” 的背后, 本周日在西班牙小镇Vejer de la Frontera赢得了铃木大奖赛的胜利, 这是 “安达卢西亚阳光之旅” 第六周比赛中最重要的事件跳马。 该组织报告说，委内瑞拉国际田径领袖莱奥波多·帕拉西奥斯（Leopoldo Palacios）设计的测试要求非常高，五十对参赛者中只有五对赢得了决胜局的一席之地。 银牌颁给了英国选手霍莉·史密斯和她的马 “弗鲁塞利”，这是最后一支参加决胜局的球队，即将从巴西人手中夺取胜利，尽管他们终于在 40.81 秒内停下了时钟，比获胜者长了半秒。 排在第三位的是，爱尔兰车手苏珊·菲茨帕特里克以 “Verdict de Kezeg” 结束比赛。 在卡多佐决定与 “Mosito Van Het Hellehof” 一起跳跃之后，这对获胜的夫妇首次参加了四星级大奖赛。 这位巴西奥运选手押注了这位十岁的马儿子 “Elvis Ter Putte”，他是母亲身边的传奇人物 “Diamant de Semilly” 和 “Nabab de Reve” 的直接后代。 “安达卢西亚阳光巡回赛2022” 将从周二开始进行最后一周的比赛，这是来自五十个不同国籍的3500匹马和750名骑手参加的比赛的一部分。 周二，五岁、六岁和七岁的幼马将有最后一次机会添加七个零，这将使他们有资格参加下周三举行的决赛。首席 1011383 jsb/sat