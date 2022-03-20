澳大利亚禁止向俄罗斯出口铝矿石

澳大利亚悉尼，3月20日澳大利亚政府周日宣布立即禁止向俄罗斯出口铝矿石，包括氧化铝和铝土矿，并承诺向乌克兰提供更多武器和人道主义援助。 根据总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）和其他部委发布的一份声明，该出口禁令旨在影响俄罗斯的铝产量，俄罗斯20％的氧化铝依赖澳大利亚。 对莫斯科的新一轮制裁是在堪培拉周五对俄罗斯铝业公司俄罗斯铝业公司总裁奥列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaska）采取措施之后进行的，俄铝公司持有澳大利亚东部格拉德斯通昆士兰氧化铝有限公司炼油厂20％的股份。 上周，该炼油厂的主要合伙人英澳矿业巨头力拓承诺切断与俄罗斯公司的所有商业关系。 莫里森说，他的政府正在与国际伙伴合作，“向（俄罗斯总统弗拉基米尔）普京政权施加最大的代价，最大的压力，要求其撤出乌克兰”，指的是俄罗斯军队的入侵导致了欧洲国家的战争。 总统还宣布向乌克兰运送7万吨动力煤，并增加3000万澳元（2,230万美元或2,010万欧元）用于人道主义援助。 这个海洋国家还将增加向乌克兰提供的防御性军事援助物资，包括弹药和防弹背心，总额为2100万澳元（1560万美元或1410万欧元）。 澳大利亚已经向乌克兰提供了致命的人道主义援助，已对33个实体实施了制裁，其中包括俄罗斯大部分银行部门和所有对主权债务负责的实体，并禁止包括普京总统和其他俄罗斯高级指挥官在内的约443人旅行寡头, 以及白俄罗斯行政和武装部队的成员.首席 aus-nc/ics